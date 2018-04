‘Chelís’ le pide a sus aficionados de Las Vegas en INGLÉS que no griten ‘¡eeeh, pu...!’

Si algo le sobra al técnico mexicano José Luis Sánchez Sola, mejor conocido como el ‘Chelís’, es el carisma.

En la antesala del partido de este pasado fin de semana de su equipo Las Vegas Lights de la USL disputó ante los Swope Park Rangers, a su estilo y en inglés el ‘Chelís’ le hizo una petición especial a su afición.

“Queridos aficionados, el portero rival es mi amigo. Por favor cuando empiece el partido no le griten ‘pu…’, ¡por favor, es mi amigo!”, dice el timonel que aparece junto al ex seleccionado mexicano y miembro de su plantel, Joel Huiqi. “Yo sé que ustedes me harán este favor, el portero es mi amigo”.

Las Vegas ganó el cotejo 2-1 y se encuentra en la parte alta del Grupo B de la USL con dos triunfos y un empate en su temporada inaugural.