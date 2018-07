El portero del América denuncia maltrato

El portero argentino del América, Agustín Marchesín, reconoció que no tiene intención de dejar pronto el arco de las Águilas, como cuando sí pidió su salida del Santos Laguna, debido a diferencias con el presiente Alejandro Irarragorri, de quien no tiene buenos recuerdos.

"Yo he estado muy cómodo en la institución, tanto en Lanús donde siempre llegaron ofertas y el presidente dijo que no, nunca me he quejado".

En el Santos sí pedí mi salida porque no estaba cómodo en un lugar donde el presidente no te valora... no me cumplió" — Agustín Marchesín, portero del América

"En el Santos Laguna en el primer torneo me fue muy bien, ya el segundo pasaron muchas cosas que ya no me gustaron, cosas que me dijo el presidente y no me cumplió, y en su momento pedí mi salida", confesó el portero, quien no explicó qué fue lo que no le cumplieron.

"Pero en ningún momento pedí mi salida del América. En Santos sí lo hice porque se portaron muy mal conmigo", explicó Marchesín.

De esta forma el arquero del América desestimó los rumores que lo colocan en el Boca Juniors, ya que pretende echar raíces en el Nido de las Águilas.

"No hablé con nadie de Boca, no sé por qué se especula; distinto al Santos, porque ahí sí pedí mi salida porque no estaba cómodo en un lugar donde el presidente no te valora. Acá tengo la oportunidad de mi vida y voy a estar hasta que me echen".

"Hoy no tengo porqué pedir mi salida, estoy muy bien, luché mucho para estar en una institución como es el América, es un sueño estar acá y Boca Juniors nunca ha venido (con oferta seria)", sentenció el argentino.