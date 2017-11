En Cruz Azul critican la manera en que América los eliminó

Édgar Méndez, mediocampista de Cruz Azul, criticó la manera como América logró su boleto a Semifinales, tras el 0-0 global.

"Hemos caído con dignidad, Cruz Azul no se merecía caer, hemos sido el equipo que ha hecho todo por ganar, mis compañeros y yo estamos muy fastidiados porque después de tanto tiempo entrar a la Liguilla y caer de esta manera, es doloroso", explicó el español.

"Ellos tienen oficio, son jugadores veteranos, hicieron su futbol, perdieron mucho tiempo y ellos se sentirán orgullosos por pasar así, pero bueno a nosotros no nos valía el no encajar, no lo hemos metido y nos vamos"

Para el mediocampista, quien habría escupido a Alejandro Díaz de acuerdo a Oribe Peralta, en la serie sólo hubo un equipo.

"Hemos hecho una buena Eliminatoria, cuando un equipo sólo sale a defender y no muestra nada, es muy triste, pensamos que iban a mostrar un poco más, que iban a jugar al tú por tú, pero no se dio así", apuntó.

"A nadie le gusta empatar a cero y cuando muestras todo, en casa y fuera, tienes las ocasio