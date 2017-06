VIDEO: Eliminan a México del Mundial Sub20...

La selección mexicana no pudo aprovechar su superioridad numérica y quedó fuera del Mundial Sub20 al caer el lunes 1-0 en los cuartos de final ante Inglaterra.

En el estadio Cheonan, el delantero Dominic Solanke anotó el único gol del partido contra México. Solanke, que recientemente dejó al club Chelsea para incorporarse al Liverpool, su rival de Liga Premier, recibió el pase de Lewis Cook en los límites del área y venció al portero Abraham Romero a los 47 minutos.

