El ‘Turco’ Mohamed cree que el arbitraje perjudicó a Monterrey en la pasada final

Antonio Mohamed rompió el silencio tras perder la Final Regia, en la que, considera, hubo fallos arbitrales que incidieron en el resultado.

El 'Turco' dio mérito a los Tigres por conseguir el título, pero aseguró que hubo marcaciones de los silbantes que perjudicaron al Monterrey.

"Hubo fallos arbitrales que incidieron en el resultado, nosotros no dijimos nada, aceptamos la derrota y felicitamos al rival y creo que fue justo ganador", dijo Mohamed en conferencia de prensa en El Barrial.

En Rayados guardaron un "luto" tras caer en la Final, pues el técnico argentino dijo que de hablar en caliente, podrían haber caído en especulaciones.

"Si hablábamos en caliente podríamos haber empezado a especular con la expulsión del primer partido, el penal del segundo partido. El rival nos ganó bien porque esto es futbol, el arbitraje es un condicionante más del juego", declaró.

El "Turco" también recordó que en la Final del Clausura 2017, entre Tigres y Chivas, no se le marcó un penal a los felinos, algo que el cuadro auriazul sí protestó de forma airada.

"Te puede pasar en una Final que no te cobre un penal y en otra Final sí te lo cobren, pero no hay que hablar ni cuando te lo cobran, ni cuando no te lo cobran. Para mí ganaron bien (los Tigres), el error arbitral es parte del juego.

"La Final anterior pasó al revés y se protestó mucho, ahora que pasó al revés no se dice nada, de parte del equipo perjudicado o favorecido. Creo que el discurso tiene que ser muy ecuánime", dijo.