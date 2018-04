El técnico del América, el ‘Piojo’ Herrera, arremete contra los árbitros una vez más

Miguel Herrera expresó su molestia por la falta de paridad con la que califican los árbitros en el futbol mexicano.

El "Piojo" señaló el trabajo del silbante César Arturo Ramos en el Clásico Joven de ayer. Herrera consideró que el nazareno no fue justo al aplicar las tarjetas, como lo hizo en dos acciones donde tuvieron que ver los arqueros Agustín Marchesín y Jesús Corona.

"Me parece que ahí es donde nos molesta, porque bueno cada quien tiene su forma de ser, pero 'Chuy' (Corona) reclama, el árbitro se lo permite y está bien, pero cuando reclama nuestro arquero no se lo permite. Eso es lo que nos molesta, que no haya paridad.

"Me parece que 'Marche' no hace tanto aspaviento, y va y le saca luego luego la tarjeta amarilla. Ojalá sean parejos, son cosas que pasan y ojalá que la directiva siga tomando cartas en el asunto", explicó el DT del América antes de viajar a Canadá con el resto del equipo para disputar su compromiso de la Semifinal de ida de la "Concachampions" ante Toronto.

Sobre su duelo ante el campeón de la MLS, Herrera reconoció que será un partido difícil, pero sabe que su escuadra hará todo lo posible por acceder a la Final del torneo.

"Tuvimos un partido de pretemporada con ellos (Toronto), por ahí los ayudamos a prepararse y conocemos a su jugadores. Es un equipo muy fuerte.

"Yo me saboreo una Final, sea con Chivas o sea Nueva York, eso lo sabremos en dos semanas, pero primero hay que pasar a un equipo difícil como lo es Toronto", sentenció.