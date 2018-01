El ’Piojo’ Herrera rechazó que América es una “mala copia” de Tigres

¿Mala copia de los Tigres?

Miguel Herrera lanzó que al América es al que le han copiado en la política de los refuerzos "bomba".

El ex futbolista azulcrema Antonio Carlos Santos calificó a las Águilas como una "mala copia de los Tigres" por el fichaje del francés Jérémy Ménez. El "Piojo" opinó sobre ese tipo de comentarios.

"Que digan lo que digan. La verdad es que nosotros buscamos jugadores importantes para el club, que aporten. Yo no traigo a un jugador por el nombre, lo traigo porque me llene los ojos, me llene lo que pretendo buscar y lo que necesita el club, no traigo por traer", dijo.

"Hoy nos saltó este jugador con estas características y además mediáticamente es muy importante pues bienvenido, de nada me sirve traer jugadores muy mediáticos si no me funcionan o si no entran en lo que pretendo dentro de la cancha".

"Entonces no es buscar copiar a nadie, en todo caso otros equipos copiaron al América porque el primer equipo que hizo todo eso fue el América, ¿o no?, el equipo que compraba siempre era el América. Simplemente te vuelves competitivo y hoy todos buscamos jugadores que nos rindan y si saltan estos nombres que están disponibles y a tu alcance por qué no poderlos traer", mencionó Herrera al finalizar el entrenamiento de las Águilas en Coapa.