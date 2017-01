Alejandro Bedoya: hay mucha 'política de porquería'

No cabe duda que las decisiones políticas del actual mandatario estadounidense están causando mucho ruido en diferentes niveles de la sociedad estadounidense y en muchas partes del mundo.

La política y el deporte raramente, o casi nunca, se mezclan. Sin embargo, Donald Trump ha logrado que con sus ordenanzas en los últimos días de iniciar un proceso para levantar un muro entre Estados Unidos y México y además de firmar un decreto en el que prohíbe la entrada a musulmanes de siete países diferentes -lista que según planea expandir- varios jugadores de la selección de Estados Unidos han alzado la voz en contra de las acciones del presidente.

Todo empezó un día previo al partido amistoso de la selección estadounidense contra Serbia el pasado domingo, cuando Michael Bradley expuso su sentir sobre Trump en una entrevista, pero más tarde reflexionó al asegurar que se quedó corto para luego destaparse en sus redes sociales.

Esto motivó a que otros jugadores, como el hijo de inmigrantes colombianos, Alejandro Bedoya, dieran su opinión al respecto.

“Odio cuando la gente dice ‘limítate solo a los deportes’”, dijo Bedoya. “Soy estadounidense, pago mis impuestos, nací y crecí aquí. Soy hijo de padres inmigrantes. Cualquier cosa que le pase a los Estados Unidos me afecta”.

El mediocampista de la selección estadounidense nació en Englewood, Nueva Jersey, y juega actualmente con el Union de Filadelfia.

El jugador dijo sentirse defraudado del presidente de la nación y de la acción de la gente que ha apoyado las decisiones del mismo.

“Tengo que decir que me decepciona la retórica que hay afuera y la prohibición a la entrada de los musulmanes, afecta a gente que no debería. Pienso que es una desgracia el poder poner esta prohibición así nada más. Hay que pensar en esta gente, sus familias, la separación”, reflexionó Bedoya.

El colombo-americano jugó en Suecia y fue ahí que dijo haber vivido varios momentos que le permitieron entender la situación de algunos de estos países.

“Hubo un muchacho de Somalia, refugiado, yo escuchaba por todo lo que tenía que pasar y él no era un terrorista. Esta gente no era terrorista, es una locura. Hubo otro jugador cuyos padres escaparon de un país destrozado por la guerra civil, esta gente necesita ayuda en el medio oriente”, recordó el jugador.

Bedoya no ocultó su molestia y duda de la razón por la que Trump seleccionó a esos siete países y no a los que posiblemente tuvieron que ver son los atentados terroristas del 2001.

“Darles la espalda de esta manera y además etiquetarlos mal, no es propio de [Estados Unidos]. Hay mucha política de porquería con esos siete países que él puso en la lista. Él no nombra ningún país de los que tuvieron que ver el 9/11. Me pregunto por qué, ¿por negocios? Lo que sea. Es ridículo y no puedo estar sin decir nada. Estoy de acuerdo con los comentarios de Mike. La manera como el país está, se está dividiendo, creo que es una persona peligrosa en adelante”.

Según Bedoya, muchos jugadores de la selección que dirige Bruce Arena se sienten de la misma manera y espera que se envuelvan más en lo que ocurre.

“Algunos están hablando del tema, nos apoyamos. Algunos jugadores también son hijos de inmigrantes. Es duro ver esto que sucede y hay que incluirnos, apoyarnos”, recalcó el jugador.