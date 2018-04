El Las Vegas Lights del 'Chelís' hace historia al asociarse con un dispensario de marijuana

Por primera vez en la historia del deporte profesional en los Estados Unidos un equipo será patrocinado por un dispensario de marijuana.

El viernes el equipo Las Vegas Lights de la USL que es dirigido por el técnico mexicano José Luis Sánchez Sola, mejor conocido como el 'Chelís', anunció a la empresa Nuwu Cannabis Marketplace como su nuevo socio comercial.

"Amamos a Las Vegas. Amamos al Centro de Las Vegas. No nos avergüenza nuestro lugar de origen, nos enorgullece. Nuwu ha invertido mucho dinero y recursos en el crecimiento del Centro”, dijo el dueño del Lights, rett Lashbrook, sobre el convenio. “Es un patrocinio deportivo tradicional. Es una industria completamente reglamentada y esto ayudará a quitarle el estigma que tiene”.

La franquicia, que está jugando en su temporada inaugural, reveló la asociación vía un video promocional que fue publicado en su cuenta de Twitter y en el cual aparece la mascota del equipo Cash the Soccer Rocker.

We were going to wait till 4:20 pm, but we were just too excited



We are proud to announce our partnership with @NuwuCannabis!

The first professional sports team in the U.S. to partner with a marijuana dispensary.



ONLY. IN. VEGAS. pic.twitter.com/ItGhT7a4vn