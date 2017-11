El juego de ida del repechaje de Perú vs Nueva Zelanda a Rusia 2018 se podrá ver por esta cadena

Telemundo Deportes, el hogar en español de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, aseguró los derechos de transmisión exclusiva en español del encuentro decisivo de la ronda de repechaje entre Perú y Nueva Zelanda en el que el equipo latinoamericano busca un histórico triunfo para regresar a la Copa Mundial después de 36 años. El partido de vuelta forma parte de los playoff inter-confederaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2018, en los que se determinarán los clasificados finales a Rusia 2018. El partido será transmitido en vivo por Universo este miércoles 15 de noviembre a las 9 p.m. (hora del Este) desde el Estadio Nacional de Lima, en Perú.

Sammy Sadovnik y Carlos Hermosillo narrarán esta confrontación decisiva junto a Miguel Gurwitz, quien estará presentando un programa especial de 15 minutos previo al partido. La acción también podrá ser vista en línea, vía streaming en vivo, a través de la aplicación Telemundo Deportes En Vivo y en TelemundoDeportes.com.

Los Kiwis llegan a Perú para este partido de vuelta en la ronda de repechaje entre ambos equipos, tras un empate 0-0 en el partido de ida celebrado en el Westpac Stadium de Wellington, en Nueva Zelanda, el pasado viernes. Perú se presentará en el partido con la ventaja de estar jugando en casa. No obstante, no contarán con el delantero y capitán, Paolo Guerrero, quien permanece suspendido por no pasar la prueba de dopaje. El equipo lo dejará todo en el terreno, con la esperanza de retornar por primera vez en 36 años a la Copa Mundial. Por su parte, Nueva Zelanda está en busca de alcanzar su tercera aparición en el gran torneo futbolístico.