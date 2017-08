El guatemalteco Jefrey Payeras dice estar a un paso más de su objetivo al firmar con el Galaxy II

Ha sido un camino difícil para llegar al profesionalismo pero para Jefrey Payeras eso es precisamente lo que lo ha hecho madurar como persona y jugador.

El guatemalteco firmó oficialmente con el Galaxy II la semana pasada luego de haber jugado en 2015 con OC Blues y en 2016 con ‘Los Dos’, en donde tuvo 26 apariciones que le valieron ser considerado para firmarlo con el equipo angelino esta temporada.

El segundo equipo galáctico juega en la United Soccer League (USL), que es una segunda división en los Estados Unidos.

“Firmé cinco años con el Municipal [de Guatemala] desde el 2013”, recordó el defensa a HOY Deportes. “Al principio no me fue muy bien porque no estaba jugando… Es importante que me mantuviera activo [a préstamo en los dos últimos años] para que me dieran ahora la oportunidad de ser parte oficial de este equipo”.

A sus 23 años, Payeras se siente como un veterano en el equipo de Mike Muñoz y espera aportar a sus nuevos compañeros.

“Es diferente en cuestión del equipo porque son muchos jugadores jóvenes, pero de igual forma he aprendido de ellos también”, dijo el oriundo de Hawthorne. ‘El hecho de ser uno de los más grandes en el equipo, también les puedo ayudar”.

Payeras hizo parte de las academias del Galaxy durante su desarrollo.

Su inicio, familia y la selección

Sus padres inmigraron siendo jóvenes al Sur de California y Payeras recordó la influencia que ellos tuvieron para decidirse por la carrera de futbolista.

“Ellos llegaron cuando tenían alrededor de 22 o 23 años”, recordó el jugador. “Mis hermanos y yo nacimos aquí, pero soy el único que tiene doble nacionalidad. Tengo mis papeles guatemaltecos y por eso juego en la selección de Guatemala”.

Payeras dice provenir de una familia muy unida y fue precisamente su hermano mayor el que lo inspiró a jugar futbol.

“Mi papá me enseñó a jugar pero esto empezó de mi hermano mayor. Él jugaba y veía sus partidos, fue allí en que me empezó a gustar el futbol. Mientras que él jugaba, yo pateaba la pelota con mi papá. Mi mamá no era aficionada al futbol pero como vio que a todos nos fue gustando, entonces nos apoyó siempre”.

Payeras jugó en las divisiones inferiores de la selección de Estados Unidos pero finalmente tuvo que decidirse por la del país de sus padres.

Jugó en la Sub-18 y Sub-20 estadounidense, pero los llamados dejaron de llegar y al ver que no era convocado “vi la oportunidad de jugar con Guatemala. Para mí y mi familia era un gran honor igual. Gracias a Dios fue una convocatoria para la selección mayor y estuve en la eliminatoria para el Mundial”.

Durante su tiempo en Municipal, jugó con Marco Pappa, quien se convirtió en figura con el Sounders de Seattle y a quien considera como un amigo, además de que en la selección chapina compartió con el legendario Carlos ‘Pescadito’ Ruiz.

“Son ídolos en Guatemala”, dijo el jugador de 23 años. “Asimilé la experiencia y la calidad de ellos, el cómo ser un profesional. Respetar el futbol y valorarlo”.

Tras su salida del Municipal a préstamo con el ahora desaparecido equipo de Irvine, Payeras estuvo dos meses con el Galaxy entrenando en donde asegura aprendió mucho y que ahora el llegar al conjunto de Sigi Schmid se ha convertido en una meta para él.

Dificultades en la galaxia

Tanto el Galaxy y el Galaxy II están pasando por momentos difíciles en sus respectivos torneos.

El equipo mayor ocupa la novena posición, fuera temporalmente del área de contención para los playoffs, en la Conferencia del Oeste en la MLS y tuvo que hacer cambios en la dirección técnica para tratar de remediar la situación, además de la contratación de Jonathan Dos Santos en la media cancha.

‘Los Dos’ alcanzaron los playoffs en la temporada pasada, pero hoy se encuentran en la treceava casilla con 19 unidades, a siete puntos del octavo lugar en el área de clasificación.

Para Payeras, esto no es algo que le preocupa, pues siente que lo que ocurre es algo normal.

“Son cosas que le pasan a todos los equipos”, explicó el defensa. “El Galaxy como organización es un club grande y aunque estén pasando dificultades ahora, siempre encuentran la manera de salir del mal momento. Los resultados se van a dar”.

Con respecto a la llegada de Dos Santos del Villarreal y el reciente anuncio de Carlos Vela también a Los Ángeles con el nuevo equipo de expansión de la MLS, el LAFC, Payeras siente que el futbol en Estados Unidos está siendo considerado un destino importante para los jugadores de renombre mundialmente.

“Son jugadores grandes y buenos, que siempre van a aportar con sus equipos. Vienen de Europa y uno puede aprender de ellos”, dijo Payeras.