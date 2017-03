La temporada 2017 de la MLS será un reto para el Galaxy y Giovani dos Santos

Para muchos equipos en la MLS entrar a los playoffs y hacer ruido es considerado un éxito, sin embargo, esto no se aplica al Galaxy de Los Ángeles. La vara en la que se mide el onceno angelino es el de pelear por un título y de no ganarlo es considerado como un fracaso.

El Galaxy vio partir a Steven Gerrard, quien no tuvo impacto fuerte en el equipo y mostró que no pudo adaptarse al estilo rápido y físico de la MLS. Cerca del final de la temporada 2016, Landon Donovan regresó de su retiro para tratar de ayudar al equipo, pero su retorno a las canchas no dio el efecto deseado y no fue el acompañante ideal de Giovani dos Santos.

El atacante mexicano será quien tendrá la responsabilidad de liderar al equipo angelino en este 2017. Gio mostró un gran nivel el año pasado, en el que jugó 28 de los 34 partidos de la temporada regular y anotó en 14 ocasiones, con 12 asistencias.

Dos Santos jugó por primera vez una temporada completa desde que es profesional y eso se vio reflejado en sus números. El jugador contó con poca ayuda de Robbie Keane, quien tuvo que lidiar con lesiones y fue parte de su selección en varias ocasiones durante el año. El irlandés portaba el cinto de capitán y era el líder en el terreno, vacío que deberá llenar Gio.

Keane optó por convertirse en agente libre en la postemporada y podría firmar con el Aston Villa del futbol inglés.

Dos Santos ha demostrado que puede jugar de manera consistente en la MLS y ahora tendrá un papel muy importante, el de tener que liderar a un equipo que ha cambiado mucho.

Cambios en la galaxia

El cinco veces campeón de la liga estadounidense enfrenta el 2017 con cambios importantes en su nómina, empezando en el banquillo con el técnico Curt Onalfo. El brasileño tomó el puesto de Bruce Arena, quien es ahora el entrenador de la selección estadounidense. Onalfo fue asistente del onceno galáctico de 2011 hasta 2014, para luego dirigir al Galaxy II por tres temporadas, llevándolos a los playoffs en cada año.

El oriundo de Sao Paulo tiene la difícil tarea de darle una nueva identidad al equipo.

El Galaxy jugó tres partidos de pretemporada: Xolos de Tijuana (1-1), Earthquakes de San José (0-1) y Timbers de Portland (1-2).

Aunque los resultados de estos partidos de preparación no son importantes para la tabla clasificatoria, sí demuestran que el equipo tiene un largo camino por recorrer.

Entre los refuerzos importantes para esta campaña, que inicia para los angelinos el sábado ante FC Dallas, se encuentran el seleccionado estadounidense Jermaine Jones, el francés Romain Alessandrini -quien anotó en un impresionante tiro libre en el juego contra los Timbers- y el mediocampista de 23 años Joao Pedro. El brasileño asegura que su adaptación al futbol estadounidense le será fácil porque seguía siempre muy de cerca la MLS desde su país.

Con el regreso de Gyasi Zardes, quien estuvo afuera cerca del cierre de la temporada 2016 por lesión, la sorprendente explosividad de Emmanuel Boateng y la calidad de Jelle Van Damme, el Galaxy podría tener los cimientos para clasificar a los playoffs pero no para alcanzar un título al final de la temporada.

Galaxy terminó el 2016 en el tercer puesto de la Conferencia del Oeste y fue eliminado de los playoffs en la ronda de semifinales de la conferencia ante los Rapids de Colorado.

El Partido

Galaxy vs. FC Dallas

Cuándo: Sábado

Dónde: StubHub Center

Hora: 1 p.m.

TV: Univision