El francés del Galaxy, Bradley Diallo, ayunó por un mes y vivió un momento de poder espiritual

El Galaxy de Los Ángeles entrenaba bajo el caluroso sol de Carson y la intensidad del verano se hacía sentir. Durante un pequeño descanso, los jugadores se acercaron a los dispensadores para refrescarse con agua o alguna bebida energética. Sin embargo, a la distancia, y sin tomar nada, se mantenía Bradley Diallo.

Incluso después del final del entrenamiento, el francés nuevamente evitó acercarse a tomar algún líquido y recogió sus cosas para retirarse a las duchas.

“Algunos compañeros pensaban que había algo malo conmigo, porque no me veían comer ni tomar líquidos durante el día ni en los entrenamientos, pero luego entendieron y me apoyaron”, explicó el francés quien es practicante del Islam.

Cada mes del calendario islámico comienza con el nuevo ciclo lunar y al igual que el tradicional, se manejan los 12 meses. El noveno mes del calendario musulmán, es lo que se le conoce como el sagrado mes de Ramadán o el mes del ayuno.

Durante este tiempo, los musulmanes no pueden beber ningún tipo de líquidos ni alimentos durante el tiempo entre el amanecer y anochecer.

“Tan pronto terminaba los entrenamientos me iba a descansar y dormir un poco para recuperar energías”, explicó a HOY Deportes el defensa del Galaxy. Diallo jugó las últimas tres temporadas con el Galaxy II en la USL, la segunda división en EE.UU.

Cada año, las fechas del mes de Ramadán varían, debido a que los ciclos de la luna no son necesariamente iguales a los de los meses tradicionales. En este año, el mes del ayuno fue entre el 26 de mayo hasta el 24 de junio. Para el próximo año, y los que le siguen, el ayuno comenzaría y terminaría 10 días antes de cada año.

Para un futbolista, el esfuerzo físico mientras se ayuna es muy grande. Pero el oriundo de Marsella aseguró que todo está en la preparación durante ese mes para evitar cualquier debilidad física o mental.

“Lo primero es que no fue el primer año que jugué mientras ayunaba y sé lo que mi cuerpo puede aguantar”, detalló Diallo, quien asegura ser un hombre de fe. “Fue importante mantener una constante comunicación con el nutricionista del equipo, para asegurarme que esté bien hidratado y alimentado durante ese tiempo”.

Al caer el sol, Diallo seguía las indicaciones de su nutricionista para suplir el cuerpo de manera adecuada y “recuperar energías justo después del ‘iftar’ (rompimiento del ayuno)”.

Aparte de no beber líquidos o comer durante el día, tampoco es permitido fumar o tener relaciones sexuales. Durante la noche todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, la excepción es para las personas que padezcan de alguna enfermedad o que su vida corra peligro al hacerlo.

“Cuando entiendes realmente el significado del mes del ayuno, todo pasa a ser más fácil porque tomas control sobre tu cuerpo y mente”, explicó el practicante musulmán. “Te das cuenta que la mente y el cuerpo trabajan juntos, eso te permite a no sentir una diferencia de comer o no comer durante gran parte del día”.

Según Diallo, algunos de sus compañeros trataron de entender el significado de lo que hacía, pero lo que más les preocupaba era que sufriera alguna decaída o simplemente no podría ser parte de los entrenamientos o partidos.

“Les dije que todo estaba en querer hacerlo porque ganas a nivel espiritual y que se sorprenderían lo que el cuerpo puede aguantar”, dijo.

Por su parte, el cuerpo técnico sabía desde hace mucho tiempo que cumplía con su ayuno pues Curt Onalfo fue su entrenador con el Galaxy II en las últimas tres temporadas. “Ellos hacían todo lo posible para ayudarme para seguir desempeñando mi trabajo de la mejor manera”.

Durante el mes del ayuno de este año, Diallo se benefició del descanso que hubo por la participación de Estados Unidos en el Hexagonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Rusia 2018.

“Hubo una pausa para todos los equipos, también tuve un pequeño problema en mi pierna y finalmente jugué en dos ocasiones durante el mes de Ramadán. En años anteriores jugaba cuatro o cinco partidos en el mes sin problemas”.

MUCHA VERSATIBILIDAD

En lo que va la temporada, el entrenador del equipo le ha ido dando espacio a Diallo para jugar como defensa por la izquierda, aunque en algunas ocasiones durante los partidos sus funciones cambian. Esto debido a que Onalfo conoce de su capacidad.

“Curt me conoce muy bien y simplemente me pidió que hiciera lo que sé hacer”, dijo el jugador de 16 años. “Me da la confianza para que poco a poco me afiance con el primer equipo. Sé que puedo ayudar el equipo”.

Diallo es versátil y tiene facilidad para salir jugando en cualquier perfil ya que maneja ambos pies de manera segura. Ha jugado en ocho partidos y ha sido titular en siete de ellos.

“Siendo esta mi primera temporada en el primer equipo, realmente me siento como en casa pues muchos de ellos los conozco porque jugamos juntos en ‘Los Dos’. Lo mismo sucede con el cuerpo técnico, entonces ha sido una buena transición”, afirmó.

Con respecto al momento irregular que vive el Galaxy por los malos resultados, Diallo siente que las cosas cambiarán por el “regreso Gio [Dos Santos], Gyasi [Zardes] y otros que estaban lesionados. Seguramente nos ayudarán a enderezar el camino y aún falta mucho en la temporada. Lo primero que hay que hacer es asegurar los partidos en casa y sacar los puntos que se puedan afuera”.