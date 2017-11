El Man City avanza hacia el título y el Arsenal le gana el derbi al Tottenham

El Manchester City de Pep Guardiola continuó su avance triunfal hacia el título de la Premier League tras imponerse con contundencia al Leicester, en una jornada sabatina en la que el Arsenal se llevó el derbi del norte de Londres y Zlatan Ibrahimovic volvió a sentirse futbolista después de siete meses fuera por lesión.

El equipo de Pep Guardiola, con goles de Gabriel Jesús (m.45) y Kevin De Bruyne (m.49), dio otra exhibición y se llevó los tres puntos del King Power Stadium y sumó su decimosexta victoria consecutiva en todas las competiciones.

La mayor preocupación de una tarde casi perfecta para los 'Citizens' fue la lesión muscular del defensa John Stones, uno de los baluartes para Guardiola, que se retiró mediada la primera mitad con molestias en los isquiotibiales y estará fuera entre cuatro y seis semanas.

"Es duro porque el calendario es muy exigente", señaló el entrenador español. "Estará fuera durante un tiempo largo. Creo que ha sido (una lesión) muscular, por lo que es seguro que serán entre cuatro y seis semanas. No tenemos muchos defensas centrales y esto nos hará sufrir, pero encontraremos una solución", añadió.

En el partido estrella de la duodécima jornada, el Arsenal le ganó el cara a cara a sus vecinos del Tottenham Hotspur (2-0) y se llevó el célebre 'North London Derby', el duelo del norte de la capital británica.

Dos controvertidos tantos, uno de Shkodran Mustafi (m.36) de cabeza tras una falta de Davinson Sánchez que no fue, y otro de Alexis Sánchez (m.41) en posible fuera de juego previo, le dieron a los hombres de Arsene Wenger tres puntos de oro que los meten de lleno en la pugna por la Liga de Campeones y, al menos durante unos meses, lo que en el Reino Unido llaman 'bragging rights', el derecho a presumir de victoria sobre tu acérrimo rival.

"Estoy muy orgulloso del rendimiento del equipo. Jugamos con deseo y urgencia y fuimos peligrosos. Es difícil elogiar a sólo uno de mis futbolistas, todos estuvieron magníficos. La pelea en la tabla está muy ajustada, pero no pensamos en eso: nos llevamos lo positivo y ya pensamos en nuestro próximo rival", dijo Wenger.

Además, el Chelsea, vigente campeón de la Premier, se dio un homenaje en el estadio de The Hawthorns y goleó por 0-4 al West Bromwich Albion, que podría prescindir en las próximas horas de su técnico, el galés Tony Pulis.

Liderado por Alvaro Morata -un gol y una asistencia-, Eden Hazard -dos goles- y Cesc Fàbregas -dos asistencias-, el conjunto del suroeste de Londres eliminó de un plumazo cualquier atisbo de crisis e hizo sangre en la herida de los 'Baggies', que encadenan 11 partidos sin ganar, desde el pasado 22 de agosto.

Otro que goleó este sábado fue el Liverpool, que avasalló al Southampton gracias a un doblete de Mohamed Salah y a un tanto de Philippe Coutinho (3-0), y mandó un serio aviso al Sevilla, su rival el próximo martes en la Liga de Campeones.

Jürgen Klopp recuperó a los '4 fantásticos' -Salah, Coutinho, Mané y Firmino- y consiguió con los 'Reds' su cuarta victoria consecutiva en todas las competiciones antes del crucial duelo de Champions League.

En el encuentro que cerró la jornada sabatina, José Mourinho y su Manchester United le ganaron la partida en Old Trafford a Rafa Benítez y al Newcastle (4-1) en un partido marcado por los esperados regresos de Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba.

Los 'Diablos Rojos' se rehicieron tras el tanto inicial de Dwight Gayle y, con goles de Anthony Martial, Chris Smalling, Paul Pogba y Romelu Lukaku, recuperaron la segunda plaza de la tabla y no se distanciaron todavía más del líder, el City.

El partido estuvo marcado por el regreso, siete meses después de romperse el ligamento cruzado de la rodilla, del veterano delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, quien acortó en un mes los plazos de recuperación para volver a vestirse de corto.

"¿Si estaba preocupado por volver? No. Los leones no se recuperan como los humanos", aseguró Zlatan, que lució el dorsal '10', al término del partido tras ser preguntado por los siete largos meses de espera. "Es especial. Es un día diferente, pero vuelvo con la misma calidad. Sé lo que hago y lo que tengo que hacer. He entrenado muy duro y he sacrificado mucho. He jugado (al fútbol) en mi cabeza y ahora sólo tiene que seguirme la rodilla", señaló.

Además, este sábado el Bournemouth goleó 4-0 al recién ascendido Huddersfield Town, el Burnley hundió todavía más al Swansea City (2-0), penúltimo en la tabla, y el Everton no logró superar su crisis de resultados tras empatar 2-2 con el Crystal Palace, el colista de la liga, en el estadio de Selhurst Park.

La jornada 12 de la Premier League se completa entre el domingo y el lunes con dos partidos: el derbi londinense entre Watford y West Ham en Vicarage Road (16:00) el domingo -debut de David Moyes en el banquillo de los 'Hammers'- y el duelo que enfrenta a Brighton & Hove Albion con Stoke el domingo en Falmer Stadium el lunes (20:00 GMT).