El 'Bigotón' pide reacción; los Tigres del 'Tuca' suman tres derrotas en cinco juegos

Para el técnico de los Tigres, el mediocre arranque que tienen los felinos no es para alarmarse.

A pesar de que los Tigres suman tres derrotas en cinco juegos, por un empate y un triunfo, aunado a que en cuatro encuentros no han metido gol, el "Tuca" no se preocupa, aunque está consciente de que tienen que reaccionar rápido.

"Sabemos que hemos dejado puntos importantes en estas fechas y naturalmente tenemos que reaccionar pronto.

"El Toluca se defendió bien, el gol que hacen creo es el único tiro que hacen en el segundo tiempo, suena trillado, pero no conozco otra forma que trabajar, descansar no, decir tonterías tampoco, ni vamos a volvernos locos. Siempre hay presión, exigencia y vamos a trabajar para tratar de cumplirlas", expresó este mediodía en Zuazua.

Sobre la falta de gol, Ferretti argumentó que falta contundencia solamente, porque oportunidades tienen.

"Estamos generando, me preocuparía mucho más si no generara oportunidades de gol, en algún momento sí he estado preocupado porque no generábamos, pero hoy es cuestión de un poco más de tino a la hora del disparo a gol", comentó.