El argentino Rubén Romano es despedido por Atlas; explota contra la directiva

Al bajar del avión tras su regreso de Veracruz, Rubén Omar Romano no tenía ni idea de que la guillotina le esperaba.

Tras enterarse de su cese, el argentino se mostró sorprendido y consideró que la actual directiva rojinegra busca evitar descensos sin recurrir a jugadores de calidad.

"La realidad es que se está buscando siempre en la mediocridad el salvar al equipo, pero este equipo necesita invertir también en 5 ó 6 jugadores para buscar ese título que la afición se merece, porque la afición es fiel, siempre está ahí, pero también hay que darle un equipo y un proyecto interesante, más allá de que se seguía insistiendo en que habría jugadores jóvenes dentro del equipo", declaró Romano para ESPN Radio Fórmula.

Romano se culpó por aceptar la dirección de los Zorros sin valorar mejor las condiciones del proyecto.

"A veces son errores de uno, el no agarrar proyectos interesantes y yo haber firmado por lo que restaba de la temporada y no haber hecho algo diferente, son las decisiones que uno toma por estar dentro de un campo de juego", aceptó Rubén.

¿Y cómo te tomó la noticia?

"Sorprendido, sorprendido porque más allá de que los números son fríos, de que yo entré en una situación bastante delicada, que a veces uno también es responsable, yo me siento responsable de tomar la decisión de agarrar al equipo, porque ya venía decantándose (cayendo) desde hace un par de años, pero era el volver a aparecer, el volver a intentar y rescatar algo en donde tenía una deuda pendiente en años anteriores con el Atlas", respondió Romano.

"Sorprende sí, porque si los números son fríos, que no hay duda, pero ya veníamos manejando una posible buena preparación, una posible buena estructura bien hecha, un armado del equipo como se debía y de repente salen con esto. De todas maneras agradezco a la institución que me hayan tomado en cuenta.

La sorpresa del ahora ex técnico de los Zorros, es porque ya desde la semana anterior planificaba el próximo torneo junto al director deportivo Fabrizio Bassa.

"Estábamos planeando la pretemporada, los refuerzos junto con el director deportivo, entonces sí me sorprende, me sorprende. Sé que siempre se habla de la forma en la que uno gana, pero también hay que hablar de la forma en la que uno pierde y yo creo que en ese sentido no era porque el equipo no jugara a nada o porque no corre o no mete. El equipo se ha entregado", agregó.

Romano aclaró que nadie le dijo que saldría del equipo tras perder 3-1 en Veracruz, sino hasta hoy por la mañana cuando llegó al club para recoger su auto y ahí Bassa le notificó de su despido.

"No me avisaron anoche, eso es mentira, yo anoche vi cosas raras pero no se me dijo nada, sino yo hubiera tenido tiempo de manejar algunas cosas si me dicen de algo, pero se me avisó apenas bajé del avión y llegamos a la madriguera", aclaró Romano.