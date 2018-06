Invaden mexicanos Ekaterimburgo y son recibidos como si fuesen extraterrestres

Ekaterimburgo, una ciudad de más de 1.3 millones de habitantes y a unas 1,100 millas de distancia de Moscú, recibió la tarde del miércoles una invasión de miles de mexicanos para el duelo de vida o muerte entre aztecas y suecos.

Tal como en los dos partidos anteriores ante Alemania en Moscú y ante Corea del Sur en Rostov-on-Don, México fue local en una hermosa arena de más de 33,000 de capacidad.

Los residentes locales recibieron a los mexicanos como si hubieran visto extraterrestres, tomándose fotos al ver sus atuendos regionales de Chiapas, Veracruz, Morelia, y otros peculiares como la “vecindad del Chavo del 8”, entre otros.

La sonrisa de los residentes de Ekaterimburgo y de ciudades aledañas era evidente, al ser testigos de una invasión de gente “diferente” pero lejos de alejarse, se unieron a la fiesta.

New chant inspired by #Chicharito in Russia : “Imaginemos todos cosas chingonas (let’s imagine badass things)” pic.twitter.com/bQeZJC9Uea

#Mexicans invade #Ekaterinburg , a city about 1,100 miles away from #Moscow, for the last game of group play against #Sweden

