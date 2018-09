EEUU golea a Chile en noche donde la referí confunde a medio mundo

Estados Unidos goleó a Chile el viernes por la noche por 3-0 en el primero de dos partidos amistosos que sostendrá el equipo estadounidense ante las sudamericanas en suelo californiano.

Estados Unidos se fue arriba en el primer tiempo con gol de Tierna Davidson y un autogol, mientras que en la segunda mitad, Christen Press anotó el tercero, después que la referí central anuló dos tantos a la californiana en partido disputado en el StubHub Center ante 23,544 aficionados.

Al minuto 8, Estados Unidos abrió el marcador en un tiro de esquina cuando Tierna Davidson anotó de cabeza en un centro de Tobin Heath.

Al minuto 32, Heath nuevamente lanzó un tiro de esquina que cabeceó Julie Ertz. Carla Guerrero se encontró con el balón y empujó sin querer el esférico a su propia meta para el 2-0.

Lo raro de la noche ocurrió al minuto 46 cuando la árbitro Katja Koroleva anuló un gol de penalti a Press. Antes de terminar el primer tiempo, Francisca Lara sujetó dentro del área a Heath. Press, quien cumplió 100 partidos con la selección, anotó de penal al 46, pero Koroleva indicó que una jugadora de Estados Unidos había ingresado a la cancha. Sin embargo, no volvió a repetir el disparo.

Christen Press makes it 3-0 @ussoccer_wnt but in all honesty it should be 6-0 #USAvCHI since 3 goals INCLUDING A PK was disallowed Here is that PK. #USWNT #Soccer #TeamUSA pic.twitter.com/Wnmi6jNaXy