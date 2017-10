Ecuador intentará curar herida de eliminación dejando afuera a Argentina

La selección de Ecuador llegó hoy a Quito tras su reciente eliminación a manos de Chile, en Santiago, cuya herida intentará curar ganándole el próximo martes a Argentina en la última jornada de la eliminatorias del Mundial de Rusia 2018, aseguró hoy Carlos Villacís, presidente de la FEF.

"Estoy seguro que la afición aplaudirá a los muchachos el martes contra Argentina. En ese partido los jugadores van a estar mas aplomados, contra Argentina se gana porque se gana. Está prohibido perder", confirmó Villacís a su llegada hoy a Ecuador.

Por su parte, el capitán del equipo, Antonio Valencia, manifestó a su llegada a la capital ecuatoriana: "Comenzamos muy bien en las eliminatorias, después tuvimos un bajón muy fuerte, pero bueno, son cosas que pasan en este deporte".

Se mostró "contento de ver a nuevos chicos con ganas, con deseos de sacar a la selección adelante", y expresó su esperanza de que "se respete este proceso".

Con relación a su continuidad en la selección, señaló: "Hay que pensarlo bien, hay tiempo, con cabeza fría, pensarlo con la familia. Si jugaría, jugaría por mis condiciones, no por mi nombre. Hay chicos que pasan por momentos muy lindos en sus equipos y no me gustaría taparlos. La Selección es una vitrina muy grande".

Villacís coincidió con Valencia en el sentido que "el que da todo no debe nada, los chicos dieron todo más allá de sus capacidades y experiencia".

"Yo felicité a los chicos, por la entrega y actitud que tuvieron. Se ve futuro, se ve entrega, fueron leones en la cancha", añadió.

El combinado ecuatoriano, que sufrirá las bajas por suspensiones de Antonio Valencia y de Michael Arroyo, volverá hoy a los entrenamientos con miras al partido contra Argentina, que se disputará en el estadio Atahualpa de la capital ecuatoriana.