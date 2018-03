Alemán Draxler truena y dice que PSG tiró dinero

El alemán Julian Draxler tronó por la eliminación temprana del PSG en los Octavos de Final de la Champions Leage.

El mediocampista no entiende cómo su equipo invirtió muchos millones y no pudieron pasar de esta etapa, donde el Real Madrid los eliminó con un contundente global de 5-2.

Figura en el club parisino, Draxler mostró su molestia por la "política" de invertir millones para lograr grandes cosas, pero de nuevo se quedaron a la orilla.

"Este verano gastamos 400 millones de euros y dijimos que era para cambiar, y al final ni pasamos de ronda.

"El Madrid jugó tranquilamente y no estaba nervioso. Hicimos rodar el balón, pero no puedes ganar solo con eso. Debes presionar al Madrid cuando pierdes 1-3. No solo hacer pases y esperar que el gol caiga del cielo. Merecimos ser eliminados", comentó.

El PSG estaba considerado uno de los candidatos a ganar esta edición de la Champions League, pero el equipo se desinfló desde el partido de ida, con Neymar incluido en el campo, en Madrid.