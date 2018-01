VIDEO: Donovan y su familia quieren "ser mexicanos"; lo reciben a 'golpes'

El futbolista estadounidense Landon Donovan "quiere ser mexicano". El 'Capitán América' probará a México por completo en su aventura por la Liga MX con el León.

"Venimos a conocer la cultura, a aprender mejor español, a tener una buena experiencia de vida, algo muy bueno para mis hijos también, venimos para ser mexicanos", dijo el futbolista en un video difundido por el equipo.

Donovan ya se integró a los trabajos del León, donde apenas llegó a su primera sesión, fue recibido a 'golpes': los jugadores formaron un pasillo y mientras Landon pasaba sus compañeros le dieron 'zapes' (leves golpes en la cabeza o espalda), en la bienvenida tradicional a un nuevo elemento.

Landon fue recibido con 'golpes' por sus compañeros

Así fue el recibimiento a @landondonovan, esta mañana en su primer entrenamiento como jugador del @clubleonfc. pic.twitter.com/Q2TFD8NEFs — Estadio León (@EstadioLeon) January 22, 2018

"Si venía y mi familia iba a estar en Los Ángeles no sería lo mismo para mí porque los voy a extrañar y no es lo mismo. Cuando hablé con mi esposa dijimos que si lo íbamos a hacer iríamos con todo, no con la mitad, vamos con todo", explicó Donovan en entrevista con el Club León.

Landon vivió su primer día ya como futbolista de La Fiera. El estadounidense practicó con el equipo y convivió con varios jugadores, uno de ellos Luis Montes.

"El grupo me recibió muy bien. Estaba un poco nervioso y ansioso de empezar. Hubo gente que habló y escribió, pero yo quiero jugar al futbol".

Por ahora, Donovan trabaja en su forma física y su ritmo futbolístico

Landon Donovan, de momento, no participará en los ejercicios tácticos que hace Chavo Díaz. Trabajan en su forma física y su ritmo futbolístico pic.twitter.com/fFdFyOjvF6 — Julio Saucedo (@JULIO_SAUCEDO) January 22, 2018

"Fuera de la cancha todos son muy simpáticos y eso me ayudó mucho. 'Chapito' es muy chistoso, y dentro de la cancha son mejores de lo que los veo en el televisor, me han impresionado", sentenció.