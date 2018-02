¿¡Donovan causó CELOS en los jugadores del León!?

¿Hay celos en los jugadores del León de la Liga MX por el trato especial y la atención mediática que recibió el fichaje del estadounidense Landon Donovan?

Esa pregunta rodea al equipo, pero nadie lo menciona y tampoco lo admite...

El caso es que el León comenzó el torneo como líder con siete puntos luego de las primeras tres fechas, pero desde que llegó Donovan han perdido tres de cinco encuentros y sólo tiene una victoria en ese lapso.

Nunca vas a estar cien por ciento seguro, pero creo que todo está bien (en el vestuario)" — Landon Donovan, delantero del León

"Yo espero no sea así, pero algo es fuera de mi control", dijo Donovan sobre las versiones.

"Yo busco cada día ayudar al equipo como puedo. Yo vengo a ayudar y no a ser distracción, aunque sé que algunas cosas van a pasar que van a ser distracciones", expresó a la prensa local.

"Mi meta es ayudar. Nunca vas a estar cien por ciento seguro, pero creo que todo está bien (en el vestuario), me caen bien los compañeros y entrenadores. Yo estoy contento", comentó.

Tras pasar las últimas semanas recuperando la forma física y futbolística, Landon dijo el jueves que quiere asumir un rol más importante con el León de la primera división mexicana.

El volante estadounidense, considerado como el mejor futbolista en la historia de su país, sorprendió a muchos hace poco más de un mes al anunciar que salía del retiro para jugar con La Fiera, donde apenas ha jugado ocho minutos del torneo local, ninguno en las últimas dos fechas.

"Lo más importante es ayudar al equipo”, declaró Donovan. “Si el técnico me necesita para entrenar y no viajo, eso es lo que haré. Si me quiere para 25 o 30 minutos, eso voy a hacer”.

Tras anunciarse su fichaje, Donovan volvió a EEUU para finiquitar trámites y regresó a México a ponerse en forma para su debut con el León, que ocurrió el pasado 10 de febrero, cuando el club recibió al Puebla por la sexta fecha.

Parecía que el delantero podría aparecer más minutos en los siguientes partidos pero el entrenador uruguayo Gustavo Díaz no lo usó en una derrota ante Santos y en un empate con Querétaro.

"Cuando el equipo no está bien, todos quieren ayudar y yo quiero ayudar", dijo Donovan, quien a media semana disputó media hora en un partido por la Copa MX.

"De momento estoy contento con los 30 minutos que jugué, me sentí muy bien, vamos a ver qué pasa el próximo juego".

Donovan espera que su entrenador le dé más minutos a partir del sábado, cuando León visite a Pachuca por la novena fecha.

“Ya jugué 30 minutos sin problema y sentí como que podía jugar otros 15 más como mínimo, pero nunca sabes hasta que juegas y lo intentas. Yo creo que mínimo puedo jugar 45 y después de eso es difícil de saber”, afirmó Donovan.