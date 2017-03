Donovan: No parece que hemos progresado mucho en los últimos cinco o seis años

En vísperas del importante juego de eliminatoria mundialista de Estados Unidos ante Honduras en San José, el exjugador Landon Donovan habló con el San Francisco Chronicle y fue contundente a la hora de analizar el futbol de su país.

“Estoy sorprendido. Lo que me sorprende es que no hemos visto- en los últimos cinco o seis años- que hemos progresado mucho. Eso es preocupante. En el pasado podrías culpar a la falta de recursos o que no le importaba mucho a la gente. Debemos estar más adelantados”, indicó Donovan.

Sobre su extécnico en el Galaxy y también en el seleccionado de las barras y las estrellas, Donovan calificó a Bruce Arena como “nadie más calificado para hacer el trabajo como él. “Bruce no está aquí para cambiar la cultura del futbol de Estados Unidos. Él está aquí para clasificar a Estados Unidos. Él sabe eso”.