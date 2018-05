Ilusionados los Dos Santos para ir a Rusia

Las buenas noticias por fin llegaron para la Selección Mexicana ya que los hermanos Dos Santos se perfilan para tener minutos con el Galaxy este viernes ante el San Jose Earthquakes, duelo tras el cual quedarán a disposición del Tricolor.

Jonathan ya jugó la jornada pasada contra el Montreal Impact y desea tener ritmo, a escasas tres semanas del Mundial de Rusia. Giovani también entrenó al parejo del plantel en la cancha de prácticas del StubHub Center.

"Giovani está muy bien, entrenó con el equipo, lo más importante es que esté bien mentalmente, que el cuerpo le funcione bien, mañana si Dios quiere obtendrá minutos con el equipo, que al final es necesario e importante tanto para el equipo como para la Selección", expresó Jonathan.

El más joven de los Dos Santos no se limitará en el contacto físico pese a que apenas se recupera de una lesión muscular en la pierna izquierda.

"Lo piensas, no voy a mentir, pero creo que entre más lo piensas peor, tu cuerpo lo siente, ya que estoy en el campo no lo suelo pensar, antes del partido de Montreal estaba un poquito como nervioso, es normal, llevaba tiempo lesionado, dos lesiones seguidas, al final la mente le cuesta un poco, pero lo importante será jugar 90 minutos mañana.

"Todo este tiempo que he estado lesionado me ha servido para mejorar, trabajar y pulir esos pequeños detalles me voy a encontrar al 100 por ciento, mentalmente estoy bien y creo que si la mente está bien tu cuerpo funciona a la perfección, mentalmente estoy feliz, contento e ilusionado, si Dios quiere estar en esa lista de 23", mencionó.

Después de dos procesos mundialistas fallidos, Jonathan confía en disputar su primera Copa del Mundo y más al lado de su hermano Giovani.

"Estoy a un paso de cumplir ese sueño, he esperado mucho por esto, en las dos últimas Copas del Mundo no asistí por diferentes motivos, pero con mucha ilusión y muchas ganas, mi ilusión sigue intacta", expresó.

Descartó que le inquiete el que aún deban existir cuatro bajas en Selección Nacional.

