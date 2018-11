A sus 40 años, Didier Drogba pasa a la final de la USL con el Phoenix Rising FC

El Phoenix Rising FC de Didier Drogba se coronó campeón de la Conferencia Oeste de la USL al vencer 2-1 al Orange County Soccer Club el sábado por la noche en Championship Stadium de Orange County Great Park de la ciudad de Irvine.

Ahora, Rising FC enfrentará a Louisville City, que venció 5-1 a los Red Bulls II de Nueva York, el próximo jueves en la gran final de lo que es considerada una segunda división en Estados Unidos y Canadá. Chris Cortez, del Sur de California, anotó al minuto 2 del encuentro, mientras que el marfileño concretó el segundo tanto al minuto 74 del segundo tiempo para conquistar la corona de la Conferencia Oeste.

El cuadro de Phoenix anotó el primer tanto del partido a los 76 segundos con un balazo de Cortez que perforó la meta del arquero de Orange County Soccer Club.

Cortez, goleador de Phoenix con 18 tantos esta temporada, salió de la desaparecida academia de Chivas USA, luego jugó en Topos de Reynosa y también en el mismo Orange County Soccer Club.

Orange County Soccer Club tuvo varias oportunidades de anotación, especialmente por la vía aérea. Phoenix también tuvo muchas ocasiones de gol, pero no fue hasta el minuto 74 que Drogba, a sus 40 años de edad, insistió dentro del área y coronó con una anotación entre las piernas del arquero rival.

