Desea Cuauhtémoc Blanco serie sobre su vida: "Es una historia muy bonita"

Con una miniserie sobre su vida, el ex futbolista y actual alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, quiere ser motivo de inspiración para los jóvenes, enseñarles a aferrarse y lograr sus sueños en la vida.

El actual alcalde de Cuernavaca comentó que Televisa ya le propuso el proyecto donde se relatará el camino que tuvo que recorrer para llegar a ser uno de los futbolistas más exitosos de México.

"Había propuestas de hace mucho tiempo, hace tres o cuatro años. Es padre contar la historia de cómo llegas, una historia bonita, cómo empezaste, cómo ibas con los zapatos rotos a jugar, eso me agradaría contarles, cómo llegué, cómo le sufrí".

"Es una historia muy bonita que al final de cuentas la tienes que contar a la gente porque es una motivación para que salgan adelante, de superación; demostrar que cuando te propones las cosas, las logras", afirmó en entrevista.

Aclaró que está dispuesto a compartir todo su pasado, menos su vida privada.

"Mi vida privada no, de eso no me gustarÌa hablar", dijo.

Blanco acudió a las instalaciones de Teatro en Corto para apoyar a su hija Bárbara, en su debut como actriz de la obra 'Secuestro Etspress', junto a los actores Yankesy Estrada, Luis Saucedo, Diego Bastida, Fernanda de Santiago, bajo la dirección de Néstor Torres.

"Estuvo muy padre muy bien, fue una obra muy cortita, pero estuvo bien. La verdad tiene que trabajar un poco más, pero la veo muy bien.

"El trabajo de actuación no es nada fácil, tienes que aprender muchas cosas, siempre lo he dicho: 'es una disciplina estudiar actuación'; sé que (mi hija) lo puede lograr porque ella tiene ese espíritu y carácter para salir adelante", sostuvo.