Futbolista del América responde a críticas... comiendo plátanos

Como 'respuesta' a los insultos y para aquellos que lo llamaron "simio", el futbolista colombiano del América, Darwin Quintero, se comió una banana y envió mensaje a sus detractores.

El futbolista colombiano publicó dicha imagen en su cuenta de Instagram con un mensaje dirigido a quienes lo censuraron luego de que intentó golpear con el balón a un reportero, en la práctica del América.

"Para los que creen que diciéndome (emoji de un chango) me ofenden están perdiendo su tiempo... No se le da importancia a todo lo que escriben ak jejejejeje... ORGULLOSO DE MI COLOR Y MI RAZA (emojis guiñando el ojo y de bananas) me encanta el plátano", escribió en @darwinquintero31.

Posteriormente borró la imagen, pero era tarde. La foto fue replicada por usuarios de la red social.

Darwin tuvo un día bastante complicado. Primero, se comunicó a ESPN para ofrecer su versión de los hechos y justificar que quiso pegarle a un árbol y no al reportero de la televisora; en primera instancia, culpó a la prensa por no indagar más.

FATAL actitud por parte de Darwin Quintero.

El jugador del América, intentó darle un balonazo al reportero de ESPN: Marcelino Fernández.



Es una falta de respeto al reportero y a su trabajo. Demuestra la poca educación del futbolista...americanista: pic.twitter.com/ysdBfS9AmW — Karla Romero. (@ladiablarom) January 24, 2018

Luego, con el América, recibió una sanción interna, que el club no hizo pública, por la acción que contraviene los principios de la institución, según el comunicado.

Una publicación compartida de Ciclo Deportivo (@ciclodeportiv0) el Ene 24, 2018 at 9:26 PST

Después, el jugador ofreció una disculpa vía telefónica al reportero al que intentó dar el pelotazo.

La polémica de Quintero se registra cuando el jugador atraviesa un mal momento deportivo, pues luego de no ser vendido o prestado, en el América ha tenido poca acción ya que está muy lejos de un nivel óptimo.

Eso sí, una vez más se quejó del racismo, tal y como lo hizo en enero de 2016 cuando el paraguayo Darío Verón lo habría llamado simio.