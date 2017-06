'Cubo' Torres: Quiero mantenerme entre los cinco mejores goleadores de la MLS

El delantero mexicano Erick Torres está pasando por una excelente temporada con el Dynamo de Houston, que se ubica entre los primeros puestos en la Conferencia del Oeste cuando el año pasado era sotanero de la Liga.

Torres, de no jugar muchos minutos con el técnico anterior, volvió a encontrar el gol cuando el colombiano Wilmer Cabrera, su antiguo entrenador con Chivas USA, llegó al banquillo de Houston.

En sus primeras dos temporadas con el Dynamo se fue en blanco y disputó solamente siete partidos desde el inicio. Tanto Owen Coyle como Wade Barrett no le dieron muchos minutos. Pero todo cambió con la llegada de Cabrera, pues ha anotado 10 tantos, que lo ubican como el segundo mejor goleador en la MLS, una liga que históricamente no ha sido fácil para los goleadores aztecas.

Torres está en la lista preliminar de 40 hombres que Juan Carlos Osorio nombró de cara a la Copa Oro que se disputará del 7 al 26 de julio, algo que tiene contento al artillero de la MLS.

“Para mí es importante seguir sumando minutos, teniendo partidos de 90 minutos, seguir estando entre los mejores cinco goleadores de la liga, para mí es importante eso”, dijo Torres después del empate 2-2 que tuvo el Dynamo en su visita al Galaxy de Los Ángeles.

“Quiero seguir ayudando, con buenas actuaciones, con asistencias, retenciones de pelota, eso para mí es fundamental, lo que me está pidiendo Wilmer Cabrera. Hay que seguir insistiendo. El tema de la selección, hay que ver si me toca estar. Ya hay un grupo definido allá, pero yo me sigo preparando, por si llega la oportunidad de jugar”, añadió.

“Yo tengo entendido que la convocatoria final no está lista, sé que no es fecha FIFA y que en estas fechas no puedo estar allá. Si me toca estar cuando lo decida la selección y la gente del Dynamo, yo me estoy preparando al cien. Estoy trabajando todos los días al tope y si llega la oportunidad voy a estar listo”, expresó el jalisciense de 24 años de edad.