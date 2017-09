Acusa Liga a Cruz Azul por no respetar el 'Fair Play'

El equipo de Cruz Azul femenil no fue fiel al Fair Play y por eso el árbitro Alex Meza Méndez le solicitó que se dejara marcar un gol por parte de Veracruz el viernes pasado.

Esta versión salió dio un día después de que la jugadora Reyna Velázquez acusara que el silbante les hizo la solicitud para compensar que el tercer tanto de las cementeras había sido en fuera de lugar.

La Liga MX femenil emitió un comunicado donde describe los hechos ocurridos (y agrega el enlace de un video) en la recta final del juego en el Estadio Azul.

En el texto se aclara que una futbolista de Veracruz cayó al suelo y se detuvo el juego para atenderla, al reanudar las acciones las celestes no comulgaron con el juego limpio y en lugar de darle el balón al rival atacaron para hacer el 3-1 final.

Luego de consultar con sus colegas el colegiado se acercó a las celestes y les solicitó que permitieran un ataque de las contrarias para dejarse anotar para celebrar el Fair Play, pero la petición no fue escuchada.

Incluso, el técnico cementero, Pablo Bocco, consideró que su jugadora tomó de una manera diferente la solicitud de Meza Méndez.

"Yo creo que malinterpretó o se confundió y sus nervios hicieron que la fueran llevando a un lugar que dijera de una situación que no creo haya pasado", relató el técnico ayer en conferencia sin conocer aún la aclaración hecha por la Liga femenil

"Si hubiera sido diferente el árbitro me hubiera venido a hablar a mí como responsable y me hubiera explicado antes. En mi carrera nunca me pasó que el árbitro te pidiera marcar gol. No creo haya pasado, es más estoy seguro que no pasó, yo estuve ahí en la cancha".