Jémez dice que duerme poco por Cruz Azul

Paco Jémez confesó que no tiene largas horas de sueño por la situación que atraviesa Cruz Azul, el cual a su juicio no se ubica en la posición (penúltimo) que merece en el Clausura 2017.

"Duermo poco porque estoy preocupado, pero no preocupado porque el equipo no es capaz de estar mejor de lo que está. Preocupado por la situación que nos hemos metido es poco usual, encontrar un equipo que genere tanto tanto tanto como nosotros y meta tan poco es complicado.

"Cada vez que me voy a la cama, me voy muy satisfecho con lo que hago. Primero con lo que hemos hecho nosotros y lo que ha hecho el equipo, es un equipo muy trabajador, muy disciplinado y sacrificado, eso me da confianza. Sería un descerebrado si no estuviera preocupado".

La Máquina ahora tiene como meta dejar la zona baja del torneo y ya luego ver a dónde le alcanzara al equipo.

"Lo primero que tenemos que pensar ahora es sacar al equipo de abajo. Eso es lo primero, los objetivos van paso a paso. Estamos en una situación muy comprometida y tenemos que ganar partidos para salir de ahí, luego ya veremos dónde estamos y donde podemos llegar, todos tenemos la cabeza en dejar de ser penúltimos.

"Es verdad que por nuestro mal comienzo de temporada en cuanto a resultados lo único que nos vale es ganar, mañana es un partido (ante Chiapas) en el que solo nos vale la victoria, tenemos que salir de inicio por ella", dijo.

El tema del descenso no es algo que deba ocupar al técnico ni al equipo en este instante, debe enfocar su energía en ganar un juego, lo que no hace desde la Fecha 1.

"Estoy hablando de cosas que si tienen que pasar pasarán a nueve partidos vistos, ni vamos a estar octavos ni vamos a descender, ahora mismo, todavía no. No nos vamos a preocupar de algo que no tiene sentido. Lo único que tiene sentido para nosotros es ganar partidos", sostuvo.

Descartó saber si la directiva tomará una decisión de apartarlo del proyecto en caso de que no se le gane a Jaguares y que la situación del equipo mejorará en cuanto se logren concretar las jugadas de gol.

Confesó que el club no debió clasificar a Octavos en la Copa, la cual solo por su formato le permitió al equipo seguir con vida.