Jémez quiere responderle a La Volpe de frente

Paco Jémez se mostró desconcertado por las declaraciones de Ricardo La Volpe, quien se refirió a él como "vende humo".

"¿Por qué tienen la puñetera manía de meterse conmigo? ¿Qué he hecho yo? Tan importante soy que no pueden vivir sin mí. Soy una persona simple que viene a trabajar a un país, hacer las cosas lo mejor posible. No sé por qué me tienen que estar insultando, no lo entiendo, cuál es el objetivo. Intento ser lo más respetuoso posible", dijo el español.

Por eso, el técnico de La Máquina conminó a su contraparte azulcrema a que el sábado, en el duelo entre América y Cruz Azul, tengan un charla cara a cara.

"No sé lo que Ricardo La Volpe ha dicho, no estoy al pendiente de eso. Si lo ha dicho, si es que lo ha dicho, sé muy bien lo que está buscando y no lo va a encontrar de mi parte. Y si lo ha dicho lo invito a que el sábado en el Azteca, voy a estar una hora y media antes y seguramente una hora y media después, si se cree en la necesidad de tener que decirme algo lo invito a que se venga conmigo a un sitio escondidito, donde no nos vea nadie, y que me diga la cara lo que tenga que decir".

"Eso es un acto de valentía, no sentarse con un micrófono a 15 kilómetros. Yo hablo del señor La Volpe, yo tengo una educación, la que me dio mi familia y habló del América como un gran equipo... si él tiene necesidad de decirme algo el sábado nos vamos los dos solitos a un sitio donde no nos vea nadie, tranquilitos, y ahí podemos arreglar nuestras diferencias como lo arreglan los hombres", expuso.

Jémez se alegró por la victoria obtenida en Copa ante Querétaro, la cual corta nueve juegos entre Liga y Copa sin ganar.