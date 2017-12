Cruz Azul: Risas y lágrimas por 'nueva era'

El entrenador portugués Pedro Caixinha se presentó como 'jefe' del Cruz Azul y comenzó la 'limpia' en la nueva era del golpeado equipo, considerado uno de los más grandes de México, junto al América, Chivas y Pumas.

Tampoco continuarán Gabriel Peñalba, Kevyn Montaño y Omar Mendoza.

Pedro Caixinha confirma que Jesús Corona no sale de la institución y será su capitán y que Christian Giménez no entra en sus planes. El 'Chaco' ya ha sido informado. pic.twitter.com/7IQHHCYPnW — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) December 11, 2017

Caixinha no pensará en los 20 años que tiene Cruz Azul sin ganar un título de Liga, ya que quiere iniciar su proceso como técnico de La Máquina con el "aquí y ahora".

"Es difícil decir no a un club tan grande como es Cruz Azul. Es verdad para que seas un club grande debes tener una historia y la historia dice que tienes 20 años sin ganar un título de Liga".

"Nosotros estamos orgullosos de la historia que tiene esta institución, pero lo que queremos vivir es el aquí y ahora. Pensar hacia adentro y pensar en los objetivos. Como club grande tienes que pensar en ganar", relató el portugués en su primera conferencia como estratega azul.

Llegó Pedro Caixinha a la Ciudad de México y le dejó un mensaje a la afición celeste.#AzulXTi pic.twitter.com/fDpTmIShHv — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) December 9, 2017

Caixinha, despedido hace algunas semanas del Rangers de Escocia por malos resultados, firmó contrato hasta junio de 2020 y fue presentado en la sede del club por Guillermo Álvarez, presidente del equipo, y Eduardo de la Torre, director deportivo.

El portugués, campeón con Santos en el 2015, sostuvo que no necesitan recordarle que debe ganar un título con La Máquina: "A los técnicos que pasan por los clubes grandes no necesitan decirles 'vas a tener que ganar sí o sí'. Eso es algo que viene dentro y no es necesario que digan 'quiero un título en las vitrinas'".

"Todos lo tenemos claro y yo más que tenemos esa responsabilidad y la llevo en la espalda sin problema. Lo que hablamos es de un producto y para ello se necesita un proceso", explicó.

Relató que su deseo es llevar una relación de la mano con los seguidores del equipo y prensa.

"Manejar la presión de la afición es algo que no queremos exista. Lo que queremos es conexión. Es la afición más fiel y queremos ser fieles a esa afición para tener la conexión.

"Soy más calmo y experimentado, pero no voy a perder mi carácter e identidad. Soy yo mismo, pero hay que tener esa conexión con los medios, hay que saber manejarlo", destacó.