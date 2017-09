Cadenas y periodistas deportivos de EEUU anotan golazo al unirse para ayudar a víctimas de desastres naturales

Si viste el partido entre Chivas y Lobos BUAP probablemente se te hizo raro ver el duelo por Univision con voces que usualmente estaban en otras cadenas, como Jorge Campos (Azteca América), Jorge Ramos (ESPN Deportes) y Andre Marín (FOX Deportes), junto a nombres simbólicos de Univision Deportes como Pablo Ramírez.

La transmisión fue parte la campaña “Unidos por los Nuestros” a beneficio de la Cruz Roja de Estados Unidos. Como parte de esta campaña, los cronistas deportivos Azteca América, beIN Sports, beIN Sports en Español, ESPN Deportes, FOX Deportes, UniMás, entre otros, tendrán más de 10 horas de programación simultánea en los que le piden a los televidentes donar fondos a beneficio de los afectados por los desastres naturales en México y Puerto Rico.

La cobertura inició a las 3 p.m. el martes, 26 de septiembre y el miércoles, 27 de septiembre, a las 6 p.m.

Durante el primer día, José Ramón Fernandez, quien también vivió el terremoto de 1985, destacó la reacción de los jóvenes durante el sismo.

Campos, quien es relator de Azteca América y TV Azteca en México, habló de la causa de estas cadenas.

Las transmisiones tuvieron varias mensajes de jugadores y exjugadores que alentaron a la gente a apoyar y hacer sus donaciones, como Landon Donovan.

La producción de los programas fue realizado en conjunto con las otras cadenas desde los estudios de Univision en Miami.

Las personalidades incluyen a Antonio Rosique y Carlos Guerrero (Azteca América); Ana Cobos, José Hernández, Fernando Cevallos, Carmen Boquín de beIN SPORTS; Hérculez Gómez, Sebastián Salazar y Jorge Pérez Navarro de (ESPN); José Ramón Fernández, David Faitelson, Jorge Ramos, Hernán Pereyra, y Carolina de las Salas (ESPN Deportes); André Marín, Raúl Orvañanos, Mariano Trujillo, y John Laguna (FOX Deportes)

Programaciones de martes y miércoles: /p>

Unidos por los Nuestros/p>

6:00 pm – 7:00 pm: Azteca America, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, ESPN Deportes, ESPNews, ESPN Deportes Radio, streaming on the ESPN App and ESPN3, FOX Deportes, FS2, FOX Sports Go, FUSION TV, UDN, Univision Deportes App, Univision Deportes Radio and Univision Now

Unidos por los Nuestros/p> 7:00 pm – 7:55 pm: Azteca America, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, ESPN Deportes, ESPNews, ESPN Deportes Radio, streaming on the ESPN App and ESPN3, FOX Deportes, FS2, FOX Sports Go, FUSION TV, UDN, UniMás, Univision Deportes App, Univision Deportes Radio and Univision Now

Chivas vs Lobos/p> 7:55 pm – 10:00 pm: Azteca America, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, ESPN Deportes, ESPNews, ESPN Deportes Radio, streaming on the ESPN App and ESPN3, FOX Deportes, FS2, FOX Sports Go, FUSION TV, UDN, UniMás, Univision Deportes App, Univision Deportes Radio and Univision Now

Unidos por los Nuestros/p> 10:00 pm – 10:25pm: Azteca America, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, ESPN Deportes, ESPNews, ESPN Deportes Radio, streaming on the ESPN App and ESPN3, FOX Deportes, FS2, FOX Sports Go, FUSION TV, UDN, UniMás, Univision Deportes App, Univision Deportes Radio and Univision Now

Veracruz vs Monarcas/p> 10:25 pm – 12:25am: Azteca America, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, ESPN Deportes, ESPNews, ESPN Deportes Radio, streaming on the ESPN App and ESPN3, FOX Deportes, FS2, FOX Sports Go, FUSION TV, UDN, UniMás, Univision Deportes App, Univision Deportes Radio and Univision Now

Tijuana vs Tigres/p>

12:25 am – 2:30 am: Azteca America, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, ESPN Deportes, ESPNews, ESPN Deportes Radio, streaming on the ESPN App and ESPN3, FOX Deportes, FS2, FOX Sports Go, FUSION TV, UDN, UniMás, Univision Deportes App, Univision Deportes Radio and Univision Now

Unidos por los Nuestros/p>

2:30 am – 3:00 am: Azteca America, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, ESPN Deportes, ESPNews, ESPN Deportes Radio, streaming on the ESPN App and ESPN3, FOX Deportes, FS2, FOX Sports Go, FUSION TV, UDN, UniMás, Univision Deportes App, Univision Deportes Radio and Univision Now

Miércoles, 27 de septiembre/p>

Unidos por los Nuestros/p>

6:00 pm – 7:00 pm: Azteca America, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, ESPN Deportes, ESPNews, ESPN Deportes Radio, streaming on the ESPN App and ESPN3, FOX Deportes, FS2, FOX Sports Go, FUSION TV, UDN, Univision Deportes App, Univision Deportes Radio and Univision Now

Unidos por los Nuestros/p>

7:00 pm – 7:55 pm: Azteca America, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, ESPN Deportes, ESPNews, ESPN Deportes Radio, streaming on the ESPN App and ESPN3, FOX Deportes, FS2, FOX Sports Go, FUSION TV, UDN, UniMás, Univision Deportes App, Univision Deportes Radio and Univision Now

Leon vs America/p>

7:55 pm – 10:00 pm: Azteca America, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, ESPN Deportes, ESPNews, ESPN Deportes Radio, streaming on the ESPN App and ESPN3, FOX Deportes, FS2, FOX Sports Go, FUSION TV, UDN, UniMás, Univision Deportes App, Univision Deportes Radio and Univision Now

Pachuca vs Cruz Azul/p>

10:00 pm – 12:00 am: Azteca America, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, ESPN Deportes, ESPNews, ESPN Deportes Radio, streaming on the ESPN App and ESPN3, FOX Deportes, FS2, FOX Sports Go, FUSION TV, UDN, UniMás, Univision Deportes App, Univision Deportes Radio and Univision Now

Unidos por los Nuestros/p>

12:00 am – 1:00 am: Azteca America, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, ESPN Deportes, ESPNews, ESPN Deportes Radio, streaming on the ESPN App and ESPN3, FOX Deportes, FS2, FOX Sports Go, FUSION TV, UDN, UniMás, Univision Deportes App, Univision Deportes Radio and Univision Now

Unidos por los Nuestros/p>

1:00 am – 2:00 am: Azteca America, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, ESPN Deportes, ESPNews, ESPN Deportes Radio, streaming on the ESPN App and ESPN3, FOX Deportes, FS2, FOX Sports Go, FUSION TV, UDN, Univision Deportes App, Univision Deportes Radio and Univision Now