Cristiano Ronaldo: Miro al espejo y me gusta lo que veo

Cristiano Ronaldo no esconde la vanidad.

En una divertida entrevista con un youtuber brasileño, el estelar jugador del Real Madrid dejó claro que su autoestima anda por los cielos.

"No voy a decir que soy un Príncipe Azul, pero, me miro al espejo y me gusta lo que veo, me gusta mucho. Hay que tener autoestima", explicó a Fred, el entrevistador del canal "Desimpedidos".

La entrevista, realizada en Brasil, fue muy relajada. Se le vio muy participativo al delantero portugués, quien vistió de uniforme negro.

En la entrevista tuvo tiempo para hablar de la diferencia del futbol de Europa con el resto del mundo.

"En Europa está el mejor futbol. No seamos hipócritas y mentir que el futbol de China, o de Brasil, o de México es mejor que en Europa. En Europa están los mejores del mundo", explicó.