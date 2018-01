Sabe Cristante que perdió la cabeza en Guadalajara

Francisco Suinaga, presidente deportivo del Toluca, aseguró en entrevista con Grupo REFORMA que el técnico escarlata Hernán Cristante se equivocó al realizar una seña obscena hacia la tribuna, pero criticó la labor arbitral anoche en el cotejo entre el Atlas y los Diablos Rojos.

El entrenador del club mexiquense fue expulsado al 69' en medio de los reclamos por la roja a Luis Quiñones y, cuando se dirigía al vestidor, realizó una seña con la mano hacia el graderío.

"Él se equivoca, Hernán se equivoca rotundamente, ya hablé con él, me dice 'me rebasó, todo el partido me estuvieron aventando cosas desde la tribuna al área técnica, me provocan los auxiliares, los asistentes, la gente en la cancha, y luego la expulsión y perdí la cabeza'", explicó Suinaga vía telefónica.

"Lo acepta y está rebasado y se equivoca, y dos cosas malas no hacen una buena, yo no voy a decir que lo que hizo Hernán esta correcto pero hay que ver todo el contexto, le abrieron la cabeza a un jugador mío, lanzando un encendedor desde la tribuna".

En la celebración de la tercera anotación, la que definió el 3-1 a favor de los escarlatas, la tribuna aventó cosas hacia los jugadores rojos, por lo que Iván Zamora sufrió una herida.

"Que haga su trabajo la Liga, la Comisión, los árbitros, lo que tengan que hacer, me parece que agarraron al que aventó el proyectil, hay que hacer su chamba y mandar un mensaje que, no es que sea el Jalisco o el Atlas, no se puede permitir esas cosas en el futbol mexicano", agregó Suinaga.

El directivo aseguró que el Toluca apelará la expulsión de Quiñones, además de considerar que no hubo un criterio parejo en la labor del silbante Fernando Guerrero.

"La primera amarilla es una tarjeta roja clarísima sobre Rafael Márquez que el arbitro marca al revés y aparte amonesta a Luis, entonces no podemos decir que hay una directriz de perjudicar en el arbitraje al Toluca pero ahí están los últimos 4 partidos, el arbitraje necesita ayuda, tecnología, ya está el VAR en camino; muy mal", apuntó.

"Lo que voy a decir es quizá lo menos popular que puede haber en México pero no puede ser que se le perdonen 2 expulsiones o si me apuras 3 a Rafael Márquez, independientemente de su carrera, hay que aplicar el reglamento".