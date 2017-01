A CR7 y Real Madrid se les esfuma el sueño de cinco títulos en esta temporada

Real Madrid no pudo remontar y fue eliminado el miércoles por el sorprendente Celta en los cuartos de final de la Copa del Rey.

El equipo de Cristiano Ronaldo y compañía empató 2-2 en su visita a Vigo, tras caer la semana pasada 2-1 en su estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

De esta manera, se esfumó el sueño del conjunto de Zinedine Zidane de conquistar cinco títulos esta temporada, aunque todavía puede sumar cuatro: ya ganó el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa, es líder de la liga española y disputará en febrero los octavos de final de la Liga de Campeones.

Celta, por su parte, jugará las semifinales por segunda temporada consecutiva. El año pasado, dio otra campanada al eliminar al Atlético de Madrid en esta misma etapa.

El lateral brasileño Danilo abrió el marcador a favor del Celta con un autogol, Cristiano empató a los 62 con un tiro libre, y Daniel Wass volvió a poner en ventaja al Celta a los 85. Lucas Vázquez empató a los 90, pero el Madrid se quedó corto por un gol para completar la remontada bajo una lluvia intensa.

"No ha sido suficiente, pero no pasa nada, hay que seguir", comentó Zidane. "Hemos hecho todo, lo hemos intentado. Tuvimos 35 minutos fenomenales y después de ese gol, que es mala suerte, no bajamos los brazos, seguimos e hicimos un gran partido hasta el final".

El Madrid no conquista la Copa del Rey desde 2014. En la edición anterior, quedó descalificado en la primera fase, tras alinear a un jugador inhabilitado.

Celta jamás ganó la Copa del Rey, y la última vez que disputó la final perdió en 2001 ante el Zaragoza.

"No quedan momentos para lamentaciones", recalcó el capitán merengue Sergio Ramos. "Tenemos que pasar la página porque, dentro de lo malo, lo que nos ha faltado ha sido el gol. No sé si esto será una señal de alarma pero hay veces que el fútbol te da y otras te quita".

Por su parte, Atlético de Madrid se metió entre los cuatro mejores al empatar 2-2 con el Eibar.

El equipo dirigido por Diego Simeone avanzó con un marcador global de 5-2, gracias al triunfo 3-0 que consiguió la semana pasada en el partido de ida.

"No era fácil competir como se hizo tras un resultado como el que tuvimos en la ida", valoró el argentino Simeone. "El partido fue intenso y entretenido, sacamos dos buenos partidos adelante".

El uruguayo José Giménez abrió el marcador por el Atlético a los 49 minutos, pero Eibar remontó con tantos de Sergi Enrich (73) y Pedro León (80). Juanfran empató por los rojiblancos a los 85.

Alavés avanzó el martes a las semifinales, mientras que el Barcelona, bicampeón defensor del certamen, recibe este jueves a la Real Sociedad, tras ganar 1-0 en el primer encuentro.