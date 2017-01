Tijuana es líder momentáneo tras triunfo afortunado ante la Máquina

TIJUANA - CRUZ AZUL

Alejandro Zepeda / EFE

- El jugador de Tijuana Damián Pérez (d) disputa un balón con Omar Mendoza (i) de Cruz Azul hoy, viernes 27 de enero de 2017, durante un partido de la jornada 4 del Torneo Clausura del fútbol mexicano realizado en el estadio Caliente, en Tijuana (México). EFE/Alejandro Zepeda ** Usable by HOY and SD Only **