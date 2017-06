Listas completas de todos los equipos que participarán en la Copa de Oro 2017

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (CONCACAF) reveló hoy las listas finales de 23 jugadores para los doce Asociaciones Miembro que participarán en el campeonato de la Confederación este verano y el cual coronará a un campeón de CONCACAF.

Omar Gonzalez (CF Pachuca y Estados Unidos), Alan Pulido (Chivas Guadalajara y México), Bryan Ruiz (Sporting Clube de Portugal y Costa Rica) y Alberth Elis (Houston Dynamo y Honduras) están entre los jugadores registrados por parte de las doce selecciones nacionales.

De acuerdo con el Reglamento del Campeonato, solamente se permitirán cambios relacionados con lesiones, hasta 24 horas antes del primer partido de cada equipo, de la fase de grupos. Cualquier reemplazo de jugadores lesionados deberá venir de las listas preliminares de 40 jugadores y deberá ser aprobado por el Comité Medico de la Copa Oro.

Listas Finales de 23 Jugadores

*En orden alfabético

CANADÁ

PORTEROS (3): Jayson Leutwiler (Shrewsbury Town FC, ENG); Maxime Crepeau (Montreal Impact, CAN); Milan Borjan (MKS Korona Kielce, POL)

DEFENSAS (6): Manjrekar James (Vasas Budapest, HUN); Steven Vitoria (Lechia Gdańsk, POL); Dejan Jakovic (New York Cosmos, USA); Samuel Adekugbe (Brighton & Hove Albion FC, ENG); Adam Straith (FC Edmonton, CAN); Marcel de Jong (Vancouver Whitecaps FC, CAN)

MEDIOCAMPISTAS (13): Fraser Aird (Unattached); Samuel Piette (CD Izarra, ESP); Russell Teibert (Vancouver Whitecaps FC, CAN); Scott Arfield (Burnley FC, ENG); Tosaint Ricketts (Toronto FC, CAN); David Junior Hoilett (Cardiff City FC, WAL); Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps FC, CAN); Jonathan Osorio (Toronto FC, CAN); Mark-Anthony Kaye (Louisville City FC, USA); Anthony Jackson-Hamel (Montreal Impact, CAN); Patrice Bernier (Montreal Impact, CAN); Raheem Edwards (Toronto FC, CAN); Michael Petrasso (Queens Park Rangers FC, ENG)

DELANTEROS (1): Lucas Cavallini (CA Peñarol, URU)

COSTA RICA

PORTEROS (3): Dany Carvajal (Deportivo Saprissa, CRC); Leonel Moreira (CS Herediano, CRC); Patrick Pemberton (LD Alajuelense, CRC)

DEFENSAS (9): Johnny Acosta (CS Herediano, CRC); Francisco Calvo (Minnesota United FC, USA); Christian Gamboa (Celtic FC, SCO); Giancarlo Gonzalez (Bologna FC 1909, ITA); Kenner Gutiérrez (LD Alajuelense, CRC); Ronald Matarrita (New York City FC, USA); Bryan Oviedo (Sunderland AFC, ENG); José Salvatierra (LD Alajuelense, CRC); Michael Umaña (CS Cartagines, CRC)

MEDIOCAMPISTAS (7): Randall Azofeifa (CS Herediano, CRC); Joel Campbell (Arsenal FC, ENG); David Guzman (Portland Timbers, USA); Bryan Ruiz (Sporting Clube de Portugal, POR); Ulises Segura (Deportivo Saprissa, CRC); Yeltsin Tejeda (FC Lausanne-Sport, SUI); Rodney Wallace (New York City FC, USA)

DELANTEROS (4): David Ramírez (Deportivo Saprissa, CRC); Ariel Rodriguez (Bangkok Glass FC, THA); Marco Ureña (San Jose Earthquakes, USA); Johan Venegas (Minnesota United FC, USA)

CURAZAO

PORTEROS (3): Jairzinho Pieter (RKSV Centro Dominguito, CUW); Eloy Room (SBV Vitesse, NED); Rowendy Sumter (RKSV Scherpenheuvel, CUW)

DEFENSAS (9): Shanon Carmelia (Ijsselmeervogels, NED); Jurien Gaari (Kozakken Boys, NED); Quentin Jakoba (Kozakken Boys, NED); Gillian Justiana (Helmond Sport, NED); Doriano Kortstam (Achilles '29, NED); Darryl Lachman (Willem II, NED); Cuco Martina (Unattached); Dustley Mulder (FC Eindhoven, NED); Ayrton Statie (FC Oss, NED)

MEDIOCAMPISTAS (4): Kemy Agustien (Global Cebu FC, PHI); Leandro Bacuna (Aston Villa FC, ENG); Ashar Bernardus (RKSV Centro Dominguito, CUW); Michaël Maria (SG Sonnenhof Großaspach, GER)

DELANTEROS (7): Jarchino Antonia (Go Ahead Eagles, NED); Elson Hooi (Vendsyssel FF, DEN); Rangelo Janga (AS Trenčín, SVK); Quenten Martinus (Yokohama F. Marinos, JAP); Gevaro Nepomuceno (FC Famalicão, POR); Gino van Kessel (Lechia Gdańsk, POL); Felitciano Zschusschen (FC Saarbrücken, GER)

EL SALVADOR

PORTEROS (3): Oscar Arroyo (Alianza FC, SLV); Derby Carrillo (Íþróttabandalag Vestmannaeyja, ISL); Benji Villalobos (CD Aguila, SLV)

DEFENSAS (6): Alexander Larin (Alianza FC, SLV); Ivan Mancia (Alianza FC, SLV); Ruben Marroquin (Alianza FC, SLV); Milton Molina (AD Isidro Metapan, SLV); Henry Romero (Alianza FC, SLV); Bryan Tamacas (Santa Tecla FC, SLV)

MEDIOCAMPISTAS (10): Efrain Burgos (Reno 1868 FC, USA); Darwin Ceren (San Jose Earthquakes, USA); Oscar Ceren (Alianza FC, SLV); Roberto Dominguez (Santa Tecla FC, SLV); Andres Flores (New York Cosmos, USA); Victor Garcia (CD Aguila, SLV); Gerson Mayen (Santa Tecla FC, SLV); Richard Menjivar (New York Cosmos, USA); Narciso Orellana (Alianza FC, SLV); Denis Pineda (CD Santa Clara, POR)

DELANTEROS (4): Harold Alas (Santa Tecla FC, SLV); Nelson Bonilla (CD Nacional, POR); Irvin Herrera (New York Cosmos, USA); Rodolfo Zelaya (Alianza FC, SLV)

GUIANA FRANCESA

PORTEROS (3): Donovan Leon (Stade Brestois 29, FRA); Simon Lugier (US Saint-Malo, FRA); Jean-Baunel Petit-Homme (US Matoury, GUF)

DEFENSAS (7): Inrick Baal (CSC de Cayenne, GUF); Jean-David Legrand (Stade Bordelais, FRA); Gregory Lescot (FC Chartres, FRA); Kevin Rimane (Paris Saint-Germain, FRA); Hugues Rosime (US Matoury, GUF); Anthony Soubervie (FC Chambly, FRA); Marvin Torvic (US Matoury, GUF)

MEDIOCAMPISTAS (6): Loïc Baal (ASM Belfort, FRA); Ludovic Baal (Stade Rennais, FRA); Marc Edwige (CSC de Cayenne, GUF); Cedric Fabien (Tarbes Pyrenees Football, FRA); Miguel Haaabo (AS Etoile Matoury, GUF); Florent Malouda (Delhi Dynamos FC, IND)

DELANTEROS (7): Arnold Abelinti (JA Drancy, FRA); Roy Contout (Renaissance de Berkane, MAR); Schaquille Dutard (En Avant de Guingamp, FRA); Rhudy Evens (US Matoury, GUF); Jules Haabo (AS Etoile Matoury, GUF); Sloan Privat (En Avant de Guingamp, FRA); Mickaël Solvi (US Matoury, GUF)

HONDURAS

PORTEROS (3): Ricardo Canales (CDS Vida, HON); Donis Escober (CD Olimpia, HON); Luis Lopez (Real CD España, HON)

DEFENSAS (8): Ever Alvarado (CD Olimpia, HON); Brayan Beckeles (Club Necaxa, MEX); Felix Crisanto (CD Motagua, HON); Henry Figueroa (CD Motagua, HON); Maynor Figueroa (FC Dallas, USA); Marcelo Pereira (CD Motagua, HON); Carlos Sanchez (CD Honduras Progreso, HON); Allans Vargas (Real CD España, HON)

MEDIOCAMPISTAS (8): Bryan Acosta (Real CD España, HON); Jorge Claros (Real CD España, HON); Carlos Discua (CD Motagua, HON); Oscar Boniek Garcia (Houston Dynamo, USA); Ovidio Lanza (Juticalpa FC, HON); Alex Lopez (CD Olimpia, HON); Alfredo Mejia (Xanthi FC, GRE); Sergio Peña (CD Real Sociedad, HON)