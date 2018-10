México jugará en el partido inaugural de la Copa Oro 2019 en Pasadena

LA Galaxy, en conjunto con la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) y el Rose Bowl Stadium, anunciaron que México, cabeza del Grupo A, jugará el partido inaugural de la Copa Oro 2019 de Concacaf en el Rose Bowl Stadium el sábado, 15 de junio. Además, Concacaf también anunció hoy las sedes y fechas donde jugarán los equipos cabeza de serie de la Copa Oro 2019 de Concacaf, así como todas las fechas de los partidos para cada una de las sedes de la 15ª edición del campeonato continental de la confederación.

El torneo del próximo verano será el primero en presentar una versión expandida, con 16 países compitiendo por la gloria regional, en la que será la Copa Oro más grande de la historia. Las cuatro naciones cabeza de serie y mejor clasificadas según el Ranking de Concacaf de septiembre 2018 (en orden alfabético: Costa Rica, Honduras, México y Estados Unidos) y sus respectivos grupos, jugarán de la siguiente manera:

Grupo A – México

15 de junio: Rose Bowl, Pasadena, CA

19 de junio: Broncos Stadium at Mile High, Denver, CO

23 de junio: Bank of America Stadium, Charlotte, NC

Grupo B - Costa Rica

16 de junio: Sede fuera de Estados Unidos por determinar

20 de junio: Toyota Stadium, Frisco, TX

24 de junio: Red Bull Arena, Harrison, NJ

Grupo C – Honduras

17 de junio: Sede fuera de Estados Unidos por determinar

21 de junio: BBVA Compass Stadium, Houston, TX

25 de junio: Banc of California Stadium, Los Ángeles, CA

Grupo D - Estados Unidos

18 de junio: Allianz Field, Saint Paul, MN

22 de junio: FirstEnergy Stadium, Cleveland, OH

26 de junio: Children's Mercy Park, Kansas City, KS