El sábado empieza otro torneo en la Copa del Mundo

Pregúntale a cualquier jugador de cualquier selección que participa en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, mientras 16 de las 32 naciones ya empacan sus maletas para volver a sus tierras, las otras 16 se quedarán en la tierra de los zares porque el sábado empieza otro torneo.

Y es que después de 15 días se futbol sin interrupción, a partir de este sábado 30 de junio comienzan los Octavos de Final de la máxima competencia del balompié a nivel mundial. Atrás quedaron grandes batallas, desde México sorprendiendo al campeón del mundo y dejándolo fuera, Rusia anotando ocho goles en tan solo dos juegos, Argentina apenas arañando la clasificación a la siguiente ronda y las primeras pruebas en este nivel para equipos como Islandia o Panamá.

Ahora el futbol será escaso, pero de mayor nivel. Ya no habrá partidos sin sabor, ya no habrá empates aburridos, ahora solo quedan los mejores exponentes de este deporte a nivel mundial. Los gladiadores tendrán 90 minutos para culminar una gran hazaña o verse humillados por la derrota, y si no hay un ganador, continuaremos con los tiempos extra o los penales hasta conocer a un cuadro victorioso.

Si nos habíamos acostumbrado a tener al menos tres juegos por día, ahora tendremos que agendar muy bien nuestro fanatismo para estar siempre libres al momento que estos equipos jueguen; ya no podremos prender la tele y sintonizar un partido como antes, ahora tendremos que estar atentos para no perdernos esos duelos que prometen tanto.

Y para los futbolistas, ya quedaron atrás los tres cotejos de cada grupo. Ya no vale la estadística, la matemática ya no funciona para ver si pasas a la siguiente ronda y el defenderte con uñas y dientes no tendrá recompensar, por lo que tendrán que salir siempre a buscar el triunfo.

Si le preguntas a cualquier futbolista, sobre qué espera de esta ronda de eliminatoria, te dirá que todo o nada. Ya no cuentan el lugar en el que clasificaste, ni los rivales que enfrentaste, a partir del sábado comienza un nuevo torneo con los Octavos de Final y uf, cómo vamos a gozar con tanto talento en la cancha.