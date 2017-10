¿Qué es lo que necesita tu equipo de Conmebol para clasificar a Rusia 2018? Aquí los escenarios...

En las eliminatorias de CONMEBOL están listos para sacar las calculadoras.

Con Brasil clasificado, Uruguay con repechaje asegurado y Venezuela, Ecuador y Bolivia sin posibilidades de ir al Mundial, cinco selecciones pelean hoy los últimos tres boletos a Rusia.

Esto es lo que ocupa cada selección para pasar al Mundial.

Uruguay: Ya tiene el repechaje asegurado. Ganado o empatando está en Rusia de forma directa.

Chile: Debe vencer a Brasil si no quiere sacar la calculadora; si empata, Perú-Colombia deberían igualar, Argentina no ganar y que Paraguay no golee por más de seis goles.

El conjunto de Juan Antonio Pizzi puede ir a repechaje empatando, y Perú o Colombia, Argentina y Paraguay ganen los tres puntos.

'La Roja' sólo puede quedar fuera si empata frente a Brasil, Argentina gana y Colombia o Perú ganan y Paraguay golea a Venezuela por más de siete goles.

Colombia: Debe de ganar frente a Perú para ir a Rusia, si empata, Argentina y Paraguay no deben ganar.

En caso de perder, sólo debe esperar que Argentina no sume tres puntos en Quito.

Perdiendo, Colombia puede buscar medio boleto hacia Rusia, sólo necesita que Argentina no gane en Quito.

La selección cafetalera puede quedar fuera si pierde en Lima y Argentina gana.

Perú: Debe ganar para conseguir su boleto directo.

Si empata, Paraguay y Argentina no deben ganar, esto le daría el repechaje. Otra forma que Perú asegure la repesca es vencer a Colombia, que Argentina gane por más goles en Quito y que Chile gane en Brasil.

El conjunto peruano perdiendo, y ganando Argentina, está fuera.

Paraguay: Debe ganar para obtener un boleto o medio; si pierde o empata, está fuera.

Si gana, debe esperar a que pierda Chile y que el equipo de Sampaoli no ganen, para ir directo a Rusia 2018.

Para ir a repesca debe ganar, que empate Brasil-Chile y que Ecuador saque un resultado positivo.

Argentina: Debe ganar para quedar en una buena posición y prácticamente estar dentro del Mundial.

Si empata, la "Albiceleste" puede pasar de forma directa si Chile pierde por dos o más goles, Colombia gane o que Perú gane por dos goles y Paraguay no sume tres puntos. También pasa directo al Mundial empatando ante Ecuador, Colombia-Perú igualan, Brasil gane haciendo más de dos goles y Paraguay no gane.

Si los pupilos de Sampaoli pierden, deben esperar que Perú pierda con Colombia por dos o más goles y Paraguay no sume tres puntos, para ir a repechaje.