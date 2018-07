Tras el fracaso, ¿cómo debe ser la reconstrucción del Tri?

El colombiano Juan Carlos Osorio tuvo tiempo y recursos al mando del Tri, convenció a los jugadores de su estilo de su criticado 'rotaciones' y ellos le profesaban lealtad absoluta (dentro y fuera de la cancha), pero México se estrelló otra vez en octavos de final.

Difícilmente Osorio seguirá el mando del Tri. Su discurso está gastado y no hay resultados sólidos que lo respalden. Pasar 'caminando' en la eliminatoria de Concacaf y clasificar al Mundial no es meta para un seleccionado que no falla a una Copa del Mundo desde 1994.

El Tri ya jugó el 'quinto partido' en México 1986, pero esa instancia se ha vuelto obsesión, pues en siete Copas del Mundo el resultado ha sido el mismo a pesar de tener, cada vez más, mejor nivel en sus jugadores.

El nuevo jefe al mando es tarea pendiente y también encontrar a los jugadores para el recambio generacional, algo que no debería ser problema para la 'poderosa' Liga MX, pero lo es cuando sus directivos autorizan llenar de jugadores extranjeros a los equipos sin ningún filtro de calidad, cerrando el paso al talento mexicano.

En el Mundial, el Tri solo anotó tres goles en cuatro juegos y recibió 6, exhibiendo las posiciones donde adolece el Tri: ataque y defensa.

El naufragio en Rusia sería la última experiencia mundialista para varios jugadores: 10 de los 23 integrantes del Tri actual tienen al menos 30 años.

Catar 2022 estará todavía al alcance de algunos, pero ninguno llegaría a esa cita en plenitud de futbol.

Es el caso de veteranos como los porteros Jesús Corona (37), Alfredo Talavera (35) y Guillermo Ochoa (32); los zagueros Hugo Ayala (31), Rafael Márquez (39) y Héctor Moreno (30); los volantes Miguel Layún (30) y Andrés Guardado (31), así como los delanteros Javier Hernández (30) y Oribe Peralta (34).

Giovani Dos Santos y Carlos Vela vienen detrás, con 29 años cada uno.

Márquez anunció ya su retiro. Guardado, quien se subió a Rusia de última hora debido a lesiones, ve lejana otra oportunidad.

Vela y Dos Santos, campeones del mundo Sub17 en Perú 2005, son parte de los 15 seleccionados mexicanos en Rusia que militan en ligas extranjeras. Se trata de una cifra sin precedente, lo que hizo abrigar esperanzas de un mejor desempeño, pero Osorio siguió con sus rotaciones y cambió a jugadores de posiciones...

"Es complicado compararte con otros equipos porque si no hay hechos o resultados no puedo decir que somos diferentes", admitió Vela.

El sueño se fortaleció tras la victoria (1-0) sobre Alemania en el primer encuentro de este Mundial y Osorio fue elogiado en exceso, a pesar de que el Tri terminó acosado por los europeos y se salvó de dos goles por tiros al poste.

Alemania es el gran fiasco tras el fin de la primera ronda del Mundial Rusia 2018, pero hay otros que también decepcionaron. (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

Triunfó (2-1) sobre Corea del Sur con las 'uñas', pues los asiáticos acosaron a los mexicanos y a punto estuvieron de conseguir la igualada en la recta final; luego llegó la goleada (3-0) sufrida ante Suecia, donde Osorio y sus jugadores fueron exhibidos.

México se clasificó, pero ese revés lo puso frente a un Brasil pletórico de talento y pragmatismo, que no le dio oportunidad a pesar de jugar a media máquina.

'Chicharito' Hernández, el máximo anotador de la historia en la selección con 50 goles, abiertamente habló de que era posible alcanzar una final y le pidió a su país soñar. No bastó.

"Ahora viene un proceso para que venga algo mejor. Hay que pensar positivo, quizá los niños que vieron el partido ante Alemania crecerán pensando que se pueden hacer esas cosas”.

Panorama...

Por ahora, no asoman muchos jóvenes que desplacen a las figuras actuales. Dos de ellos serían Hirving Lozano y Rodolfo Pizarro, quien se quedó en el último corte de la selección, pero ninguno luce como un goleador natural.

Lozano es de los pocos que se han destacado tras emigrar, al conseguir 16 goles con el PSV Eindhoven de Holanda.

Otra figura emergente para el proceso sería Diego Lainez, la 'joya' del América de 18 años, elegido 'Mejor Jugador' del torneo Esperanzas Toulon, celebrado previo al Mundial.

Después de la medalla de oro de Londres, la siguiente cosecha de jugadores ha tenido poco éxito en torneos internacionales, algo que coincidió con la autorización de más futbolistas extranjeros en los equipos mexicanos.

En Río 2016, cayó en la primera fase. En los mundiales Sub20, quedaron fuera en octavos de final en 2013, eliminados en fase de grupos en 2015 y fuera en los cuartos de final de 2017.

Las aficiones de las selecciones de los cinco continentes participantes al Mundial de Rusia 2018 pusieron el color y la fiesta dentro y fuera de los estadios. (José Luis Sánchez Pando) (José Luis Sánchez Pando)

Entre los jugadores jóvenes de la zaga, el más destacado es Carlos Salcedo, quien ya pasó por el futbol italiano y se coronó en la Copa de Alemania con el Eintracth Frankfurt.

Tras lo visto, son contados los elementos a considerar para un proyecto a largo plazo...

A los directivos parece que solo les interesa tener a un estratega para dirigir al Tri que se llena de dólares con juegos 'amistosos' en Estados Unidos y son fáciles de convencer cuando un entrenador habla con acento 'diferente' (a ningún timonel mexicano le dan tanto tiempo como a un foráneo), aunque el resultado mundialista sea el mismo, pero a un costo salarial mayor.