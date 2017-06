Listas preliminares de todos los equipos que participarán en Copa Oro 2017

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (CONCACAF) reveló hoy las listas preliminares de 40 jugadores para los doce Asociaciones Miembro que participarán en el campeonato de la Confederación este verano y el cual coronará a un campeón de CONCACAF.

Una mezcla de estrellas emergentes, Christian Pulisic (Borussia Dortmund y Estados Unidos), Alberth Elis (Houston Dynamo y Honduras) y Kemar Lawrence (New York Red Bulls y Jamaica), junto a jugadores experimentados como Oribe Peralta (Club América y México), Michael Bradley (Toronto FC y Estados Unidos), y Bryan Ruiz (Sporting Clube de Portugal y Costa Rica) encabezan las listas de los jugadores registrados por parte de las doce selecciones participantes.

De acuerdo con el Reglamento del Campeonato, las listas preliminares de 40 jugadores son consideradas finales y servirán como la base para las listas finales de 23 jugadores para cada Asociación Miembro. Al igual que en ediciones anteriores, los equipos que se clasifiquen a los cuartos de final, podrán modificar su lista de 23 jugadores, después de la fase de grupos, remplazando hasta 6 jugadores con jugadores que provengan de la lista de 40 jugadores, publicadas el día de hoy.

Listas Provisionales de 40 Jugadores

*En orden alfabético

CANADÁ

PORTEROS (4): Milan Borjan (PFC Ludogorets Razgrad, BUL); Maxime Crepeau (Montreal Impact, CAN); Jayson Leutwiler (Shrewsbury Town FC, ENG); Simon Thomas (FK Bodø/Glimt, NOR)

DEFENSAS (13): Sam Adekugbe (Vancouver Whitecaps FC, CAN); Kwame Awuah (New York City FC, USA); Juan Cordova (Huachipato, CHI); Marcel de Jong (Vancouver Whitecaps FC, CAN); Andres Fresenga (Cerro Largo FC, URU); Dejan Jakovic (New York Cosmos, USA); Manjrekar James (Vasas SC, HUN); Milovan Kapor (FC ViOn Zlaté Moravce, SVK); Nikolas Ledgerwood (FC Edmonton, CAN); Wandrille Lefevre (Montreal Impact, CAN); Tyler Pasher (Sporting Kansas City, USA); Adam Straith (FC Edmonton, CAN); Steven Vitoria (Lechia Gdańsk, POL)

MEDIOCAMPISTAS (20): Fraser Aird (Unattached); Tesho Akindele (FC Dallas, USA); Scott Arfield (Burnley FC, ENG); Patrice Bernier (Montreal Impact, CAN); Marco Bustos (Vancouver Whitecaps FC, CAN); David Choinière (Montreal Impact, CAN); Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps FC, CAN); Raheem Edwards (Toronto FC, CAN); Kianz Froese (Fortuna Düsseldorf, GER); Nicolas Galvis (Once Caldas, COL); Junior Hoilett (Cardiff City FC, WAL); Simeon Jackson (Walsall FC, ENG); Anthony Jackson-Hamel (Montreal Impact, CAN); William Johnson (Orlando City SC, USA); Mark-Anthony Kaye (Louisville City FC, USA); Jonathan Osorio (Toronto FC, CAN); Michael Petrasso (Queens Park Rangers FC, ENG); Samuel Piette (CD Izarra, ESP); Tosaint Ricketts (Toronto FC, CAN); Russell Teibert (Vancouver Whitecaps FC, CAN)

DELANTEROS (3): Lucas Cavallini (Peñarol, URU); Marcus Haber (Dundee FC, SCO); Cyle Larin (Orlando City SC, USA)

COSTA RICA

PORTEROS (4): Dany Carvajal (Deportivo Saprissa, CRC); Aaron Cruz (Deportivo Saprissa, CRC); Leonel Moreira (CS Herediano, CRC); Patrick Pemberton (LD Alajuelense, CRC)

DEFENSAS (16): Johnny Acosta (CS Herediano, CRC); Francisco Calvo (Minnesota United FC, USA); Julio Cascante (Deportivo Saprissa, CRC); Christian Gamboa (Celtic FC, SCO); Giancarlo González (US Citta di Palermo, ITA); Kenner Gutiérrez (LD Alajuelense, CRC); Ronald Matarrita (New York City FC, USA); Christopher Meneses (LD Alajuelense, CRC); Roy Miller (Portland Timbers, USA); Heiner Mora (Deportivo Saprissa, CRC); Jhamir Ordain (CS Herediano, CRC); Bryan Oviedo (Sunderland AFC, ENG); José Salvatierra (LD Alajuelense, CRC); Michael Umaña (Unattached); Juan Pablo Vargas (CS Herediano, CRC); Kendall Waston (Vancouver Whitecaps FC, CAN)

MEDIOCAMPISTAS (14): Randall Azofeifa (CS Herediano, CRC); Christian Bolaños (Vancouver Whitecaps FC, CAN); Celso Borges (Deportivo de La Coruña, ESP); Joel Campbell (Arsenal FC, ENG); Daniel Colindres (Deportivo Saprissa, CRC); Oscar Esteban Granados (CS Herediano, CRC); David Guzmán (Portland Timbers, USA); Randall Leal (KV Mechelen, BEL); Jimmy Marín (CS Herediano, CRC); Osvaldo Rodríguez (Santos de Guapiles FC, CRC); Bryan Ruiz (Sporting Clube de Portugal, POR); Ulises Segura (Deportivo Saprissa, CRC); Yeltsin Tejeda (FC Lausanne-Sport, SUI); Rodney Wallace (New York City FC, USA)

DELANTEROS (6): José Leitón (CS Herediano, CRC); Jose Guillermo Ortiz (DC United, USA); David Ramírez (Deportivo Saprissa, CRC); Ariel Rodriguez (Bangkok Glass FC, THA); Marco Ureña (San Jose Earthquakes, USA); Johan Venegas (Minnesota United FC, USA)

CURAZAO

PORTEROS (4): Zeus de la Paz (Cincinnati Dutch Lions, USA); Jairzinho Pieter (RKSV Centro Dominguito, CUW); Eloy Room (SBV Vitesse, NED); Rowendy Sumter (RKSV Scherpenheuvel, CUW)

DEFENSAS (13): Shanon Carmelia (Ijsselmeervogels, NED); Jurien Gaari (Kozakken Boys, NED); Quentin Jakoba (Kozakken Boys, NED); Gillian Justiana (Helmond Sport, NED); Doriano Kortstam (Achilles '29, NED); Darryl Lachman (Willem II, NED); Cuco Martina (Southampton FC, ENG); Shermar Martina (MVV Maastricht, NED); Shermaine Martina (MVV Maastricht, NED); Dustley Mulder (FC Eindhoven, NED); Civard Sprockel (FC Eindhoven, NED); Ayrton Statie (FC Oss, NED); Jason Wall (KFC Houtvenne, BEL)

MEDIOCAMPISTAS (7): Kemy Agustien (Global Cebu FC, PHI); Leandro Bacuna (Aston Villa FC, ENG); Ashar Bernardus (RKSV Centro Dominguito, CUW); Roly Bonevacia (Wellington Phoenix FC, AUS); Jeremy de Nooijer (PFC Levski Sofia, BUL); Brandley Kuwas (Heracles Almelo, NED); Michaël Maria (SG Sonnenhof Großaspach, GER)

DELANTEROS (16): Irvingly van Eijma (RKC Waalwijk, NED); Jarchino Antonia (Go Ahead Eagles, NED); Charlison Benschop (Hannover 96, GER); Kenji Gorré (Swansea City AFC, WAL); Elson Hooi (Vendsyssel FF, DEN); Rangelo Janga (AS Trenčín, SVK); Gervane Kastaneer (ADO Den Haag, NED); Gianluca Maria (TEC VV, NED); Quenten Martinus (Yokohama F. Marinos, JAP); Liandro Martis (Leicester City FC, ENG); Rihairo Meulens (FC Volendam, NED); Gevaro Nepomuceno (FC Famalicão, POR); Romero Regales (FC Den Bosch, NED); Anthony van den Hurk (De Graafschap, NED); Gino van Kessel (Lechia Gdańsk, POL); Felitciano Zschusschen (FC Saarbrücken, GER)

EL SALVADOR

PORTEROS (4): Oscar Arroyo (Alianza FC, SLV); Derby Carrillo (Íþróttabandalag Vestmannaeyja, ISL); Oscar Pleitez (AD Isidro Metapan, SLV); Benji Villalobos (CD Aguila, SLV)