Claudio Reyna: al futbol de Estados Unidos le falta humildad

Durante un evento en el que se inauguraron 50 mini canchas de futbol en Nueva York, el exjugador estadounidense Claudio Reyna habló del fracaso de la selección de Estados Unidos en las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.

“Creo que es la culpa de todos. No es fracaso de la Federación de Estados Unidos, es el fracaso del futbol en Estados Unidos”, indicó el tres veces mundialista y que estuvo en el equipo que llegó a los cuartos de final en el Mundial de Corea-Japón 2002.

“Hay una falta de humildad. Hay una falta de modestia en cómo se ve el futbol aquí. Si vas a Alemania, España- y yo tuve el privilegio de vivir en el extranjero por 13 años y viajé por todo el mundo y aprendí a ser un mejor director deportivo, a ser un mejor entrenador, a ver cómo se manejaban las academias- y lo único que vi es que hay mucha más humildad en la forma de trabajar. Hablan con las Sub-14 y Sub-15 en el FC Barcelona y quieren aprender de ti, más de lo que tú de ellos”, expresó.

“Si vas a los equipos locales en cualquier lado del país y ves a los entrenadores Sub-14 y Sub-15, directores técnicos y tienen todas las respuestas, tienen todo. Tienden a ser arrogantes, no quieren escuchar, no se dan cuenta que lo que están haciendo no está bien”.