6 claves de la derrota del Real Madrid en la Supercopa de Europa

Estas fueron las claves de la derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid (2-4), en la final de la Supercopa de Europa.

1. Cualquiera extrañaría a Cristiano Ronaldo

En el Real Madrid entienden que la vida sigue, más allá de lo difícil que será olvidar a Cristiano Ronaldo, quien emigró a la Juventus. "A Cristiano le echaría de menos cualquier equipo", reconoció el brasileño Marcelo.

Con CR7, el Madrid conquistó cuatro veces la Champions, tres la Supercopa de Europa, tres el Mundial Clubes, dos la Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Sin Cristiano, no se vio un líder emergente, no hubo una figura de peligro en el ataque y que cause preocupación en los rivales, y se ve difícil que en el corto plazo haya un 'jefe' que llene los zapatos del portugués.

2. Los errores defensivos

El Real Madrid inició el encuentro de la misma manera que lo acabó, con graves errores defensivos en todos los goles del Atlético de Madrid.

No se cumplía el primer minuto de partido cuando Sergio Ramos y Raphael Varane demostraron que están en plena pretemporada, lejos de su mejor imagen tras incorporarse tarde por la disputa del Mundial.

Diego Costa dejó en evidencia a los dos con auto pase de cabeza incluido. Los dos zagueros volvieron a cometer un exceso de confianza en la acción que sentenció la final en la prórroga.

Antes, un esfuerzo innecesario de Marcelo por salvar un balón intrascendente, acabó en el empate que llevó la final a la prórroga cuando el equipo de Julen Lopetegui estaba a doce minutos de ser campeón.

3. La falta de condición física en varios jugadores

La incorporación escalonada de los futbolistas que participaron en el Mundial de Rusia, provocó que muchos titulares llegasen al partido con el físico justo para no aguantar un encuentro completo y menos aún con prórroga.

El Real Madrid se desplomó con el paso de los minutos. Dejó buen fútbol mientras le duraron las fuerzas pero a Ramos y Varane se sumaron piezas claves como Casemiro, Isco o Modric que mostraron que están a años luz de su verdadero nivel.

Otros jugadores que han completado toda la pretemporada como Benzema y Bale, acabaron fundidos tras asumir el peso de la reacción madridistas hasta la remontada.

4. La respuesta de Keylor a la competencia

Era el primer partido con una competencia real para Keylor Navas, aún en la grada, pero ya sintiendo el aliento de Thibaut Courtois. Su respuesta no pudo ser más discreta, lejos de las paradas salvadoras con las que reaccionó a los rumores el pasado curso, y encajando cuatro goles en cinco disparos a puerta.

Salvo en el primero, cuando el balón entró por el palo que debía tapar ante un Diego Costa escorado y que dejó un gesto instintivo encogiendo el cuello ante la potencia del tiro, el costarricense poco pudo hacer ante los fallos defensivos que precedieron los tantos rojiblancos.

Sin embargo, encajar cuatro tantos en una final alimentan un debate de nuevo abierto en la portería madridista.

5. Los cambios del entrenador

Experto en labores tácticas, el estreno oficial del entrenador Julen Lopetegui le dejó perdedor ante Diego Simeone principalmente por el resultado de los cambios por los que apostaron los dos entrenadores.

El madridista recurrió pronto a un Modric corto de entrenamientos y sentó a Marco Asensio que había generado peligro. Dejó de llegar a área rival y de rematar a Oblak.

Las molestias de Casemiro dieron entrada a Dani Ceballos, Lucas Vázquez no cumplió con su cometido cuando sustituyó a Isco y Borja Mayoral no tuvo opciones de rematar en el último cambio a la desesperada.

Con el Real Madrid lanzando contragolpes le faltó velocidad sin Asensio y con Benzema más Bale al límite. Vinicius se perfilaba como una buena apuesta pero no saltó al césped.

Aquí están los 11 atletas mejor pagados del mundo en 2017, según la lista Forbes de celebridades. Por primera vez desde 2010 ninguna mujer quedó en la lista. (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

6. Las molestias de Casemiro

Pese a dejar errores impropios del nivel del centrocampista brasileño en la salida de balón y durmiéndose en alguna jugada en la que le quitaron la pelota, la labor defensiva de Casemiro es clave para el éxito madridista.

Desde que se marchó fundido y cojeando del campo en el minuto 76 el Real Madrid desapareció, no se produjeron las ayudas que estaba realizando y las coberturas a las subidas de compañeros.

Los centrocampistas rojiblancos encontraron espacios para conectar y suyos fueron los goles decisivos de la prórroga.