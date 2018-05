‘Chucho’ Ramírez confía en capacidad de Gio y Vela de cara a Rusia 2018, pero duda del funcionamiento tricolor

Si hay alguien que conoce muy bien la capacidad de Giovani Dos Santos y Carlos Vela, ese es Jesús Ramírez, su extrenador que los vio campeones del mundo a los 16 años.

‘Chucho’, un entrenador conocido por su mentalidad y palabras de motivación, se prepara para ir al Mundial de Rusia 2018 como comentarista de la cadena Telemundo. Antes de partir a Rusia, platicó en nuestras oficinas sobre los diferentes momentos por los que atraviesa Gio y Vela.

El jugador del Galaxy jugó menos de 20 minutos en el partido del Rose Bowl de Pasadena el lunes pasado y está entre los cuatro jugadores que podrían ser dados de baja después del último juego de México en este continente: el sábado ante Escocia en el Estadio Azteca.

Por su parte, Vela es el tercer jugador que mejor gana en la MLS ($6 millones al año) y lleva siete tantos.

Ramírez asegura que Vela tendrá su mejor Mundial, a pesar de que muchos le criticaron su llegada al LAFC de la MLS cuando había estado desde los 17 años jugando en Europa.

“A Vela lo veo muy contento en este país. El ya cumplió con una expectativa, ¿tú crees que se le va a olvidar el futbol?, jugando en esta liga, que me parece una liga muy competitiva. Al contrario, creo que Carlos Vela tendrá un mejor mundial porque lo veo contento, está feliz, y cuando estás contento eso pasa. Para mí, Carlos Vela va a tener su mejor Mundial”, pronostica Ramírez. “A Vela o lo veo muy feliz porque él es un chavo muy feliz, porque es de una estructura mental que requiere de este entorno. Yo creo que cuando tomas una decisión, no solamente lo tomas por el equipo, sino por todo el entorno. Tuvo que haber tomado en cuenta mucho la familia, estoy segurísimo. Creo que ellos agotaron su tiempo en Europa, quizá a muchos no les guste, pero quizá si se hubieran quedado en Europa, no sé si hubiera sido tan productivo su tiempo como acá”.

“Si Giovani se conecta a su potencial, será un fuera de serie. Ojalá porque México lo requiere”, expresa el entrenador sobre el jugador del Galaxy.

El número 10 del Galaxy es el jugador que más ha sido criticado por su llegada al futbol estadounidense. Tras tener dos buenas temporadas en la liga, poco a poco se ha ido apagando. La temporada pasada el Galaxy tuvo el peor récord en su historia y en la actualidad ha jugado pocos partidos debido a una lesión. Dos Santos ya tiene semanas que no habla con la prensa en Los Ángeles y muchos han comenzado a cuestionar su liderazgo.

“Ir a un club del tamaño del Barcelona, por algo lo vieron, por algo le dijeron ‘quédate acá’. La capacidad la tiene, siempre estuvo rodeado de grandes jugadores de ese club, yo creo que son momentos anímicos, que no le han favorecido. Tiene la capacidad, hoy estoy seguro que él está viendo en este mundial ese golpe que todo mundo está esperando que dé. Porque yo estoy seguro que tiene la capacidad y de sobra”, expresa Ramírez.

De aquel equipo de 2005 que quedó campeón en Perú, sobresale también Héctor Moreno, así como el mismo Javier Hernández y [Oswaldo] Alanís, quienes fueron parte del proceso pero no fueron convocados para aquel Mundial Sub-17.

Sobre las expectativas tras ganar el Mundial Sub-17 a las realidades de aquellos futbolísticas ahora, Ramírez comenta que sus muchachos cumplieron, comenzando con la meta de ganar la Copa del Mundo Sub-17.

“Algunos no llegaron a la lista final, pero sí llegaron al Mundial Sub-20. Después jugaron Juegos Olímpicos y tuvieron más de 10 años de experiencia en selecciones menores. ¿La expectativa cuál era? La idea era que toda esa generación, que pudieran llegar con la mentalidad, con logros. La experiencia que le dieron a esos jugadores en Europa cuenta, a otros jugadores solamente les duró para llegar hasta ahí, pero es como la vida misma, muchas veces estas ahí, luego te rebasan, es lo padre del deporte y de la vida”, señala.

Ramírez reconoce que esperaba mucho más de César Villaluz y de Ever Guzmán, pero se “quedaron cortos en el trayecto por algunas circunstancias administrativas, por lesión y algo más”.

“De hecho cuando yo dirijo al América yo me quería llevarlo [Villaluz] del Cruz Azul al América y no lo quiso vender el Cruz Azul. Son de esas oportunidades que no sé, no quiero creer en el destino, porque yo simplemente creo en la mentalidad y en el trabajo, creo que conociendo su capacidad, se quedaron”.

Sobre el funcionar del Tricolor, equipo que jugó el lunes pasado en Pasadena y empató en un criticado partido contra Gales, Ramírez acepta que tiene muchas dudas y preocupaciones.

“Es preocupante, quizá no sea el equipo titular, pero tampoco hemos visto un equipo titular. Hay una base que está ahí, pero sí preocupa porque aunque no sea el equipo titular, creo que México tiene ya otro nivel, con fulano o sin fulano ya debería de mantener un nivel de juego importante y sí es preocupante”.

“A mí no me acaba de convencer, pero como mexicano voy con la ilusión”, señala.

Ramírez también indica que el Tricolor debe pensar en llegar a siete partidos y no el huidizo “quinto partido”. Además, aseguró que México debe pasar a la segunda ronda sin problemas sobre Corea y Suecia.

Ramírez integrará un equipo con Tab Ramos, Teófilo Cubillas, Carlos Hermosillo, Andrés Cantor en la transmisión de más de 1,500 horas del Mundial.