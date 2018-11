Chris Cortez: el amor al futbol ha mantenido a Drogba en el deporte

Para el goleador del Phoenix Rising FC, Chris Cortez, el sábado fue una noche muy emocional para él.

El originario de Mission Viejo festejó la conquista de la Conferencia Oeste de la United Soccer League (USL) junto a familia y amigos en medio de la cancha al vencer por 2-1 al equipo local, el Orange County Soccer Club, en Irvine. Cortez, con 18 tantos en la temporada regular, lloró por varios minutos, mientras sus seres queridos coreaban su apellido y tomaban turnos para abrazarlo.

“Aquí crecí la mayoría de mi vida, gracias a Dios todos pudieron venir, estoy súper contento”, dijo Cortez, de 30 años, a HOY Deportes. “El poder celebrar en frente de mi familia, el celebrar en frente de ellos, es algo que no se puede describir y no se va a olvidar”.

“Estaba celebrando con mi familia, que me ha visto en las bajas, todo lo que he sufrido, como se han dado las cosas este año, como me han apoyado”, indicó.

El exjugador de las desaparecidas Chivas USA, Topos de Reynosa y del Orange County Blues, anotó el primer tanto de la victoria del campeonato a los 66 segundos, el gol más rápido en la historia de los playoffs de la USL.

Pero Cortez, el jugador con más goles en el equipo, no es al que todos buscan las cámaras. Al que todos buscan es a su compañero de 40 años, Didier Drogba. El jugador marfileño es el capitán del equipo que disputará la final este jueves de lo que es considerado la segunda división del futbol estadounidense. El jugador africano, que ha ganado 12 títulos grandes con el Chelsea de Inglaterra, ha anunciado que este es el último año de su carrera futbolística.

“Es una persona increíble fuera de la cancha, para mí es lo más impresionante y trató de emular eso también fuera de la cancha. Los buenos hábitos fuera de la cancha, le ayudan. Esos buenos hábitos fuera de la cancha, le ayudan también dentro de la cancha. Son detallitos del futbol que hacen la diferencia”, indicó Cortez.

Cortez llegó a USL desde 2014 y ha estado en Phoenix desde que se unió al Arizona United en 2016. Arizona United se convirtió en Phoenix Rising en 2017 y comenzó a jugar al lado de Drogba, quien llegó al Phoenix Rising en abril de 2017 como jugador y dueño parcial.

“Cree mucho en el proyecto, pero a él le encanta mucho el futbol, se divierte en el entrenamiento y le encanta trabajar”, señaló Cortez. “Tiene mucho amor por el futbol”.

Phoenix es una de las ciudades que busca un equipo en la MLS. El plan de Rising incluye construir un estadio de 21,000 asientos, acondicionado para soportar el calor, y con valor de $250 millones. Uno de sus competidores es la ciudad de San Diego, que tiene a su vez, un plan de un estadio de 35,0000 asientos y mil millones de dólares.

El partido del jueves ante Louisville City FC, campeón del Este, inicia a las 5 p.m. Hora del Pacífico y será en Lynn Stadium. El encuentro será transmitido por ESPN2.