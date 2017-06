Ahora Chivas va por el 'Chucky'

El jugador que se ha convertido en todo un deseo para el técnico Matías Almeyda es el volante del Pachuca Hirving Lozano, a quien su directiva le prometió salir y se ha dicho que iría al Celta de España.

El Guadalajara peleará este miércoles por el "Chuky" Lozano, quien tiene un precio muy alto.

Las Chivas pusieron en un principio 20 millones de dólares en la mesa.

"En realidad el que yo tengo en mente es Lozano, pero sé que es bastante imposible, ahora ya lo digo", dijo Almeyda.

El "Pelado" descartó hacer compras irresponsables, más allá de que en la Primera Jornada no tendrán a 10 elementos que están en la pre-lista de la Copa de Oro, la cual se empalma con el inicio del campeonato en sus instancias finales.

"Lo que más preocupado me tiene es que me van a sacar a 10 jugadores. Me sacan a un equipo, veremos cómo lo sacamos y cómo nos arreglamos.

"El tema de esto es que yo voy a tener 10 jugadores menos en la pretemporada, que voy a tener una Final (vs. Tigres) y que voy a tener el inicio del campeonato sin 10 jugadores, me pone feliz por ellos; no voy a contratar a algún jugador por no tenerlos una fecha, seria un irresponsable, trataré de ver qué sucede porque siempre se abren posibilidades, pero en realidad vine a buscar un jugador, ni venimos a contratar ni cuatro, ni tres, ni cinco", detalló.