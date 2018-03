El líder América se conforma con el empate ante Chivas en el Clásico de Clásicos

Las Águilas del América tuvieron muchas oportunidades pero no supieron concretarlas ante unas Chivas del Guadalajara aguerridas, que también tuvieron sus llegadas a gol, y se tuvieron que conformar con un empate 1-1 en el esperado Clásico de Clásicos de México en la Perla Tapatía.

El encuentro fue parte de la Jornada 10 de la Liga MX en un torneo en el que el América lidera con 18 puntos, mientras que las Chivas son penúltimas en el campeonato con 8 unidades.

Por Chivas anotó José de Jesús Godínez, mientras que Oribe Peralta concretó el empate también en la primera mitad.

Así vivimos las emociones en HOY Deportes:

FINAL: CHIVAS 1, AMÉRICA 1

Termina el encuentro en el Estadio Akron y las Águilas y Chivas empatan 0-0 después de varias jugadas entre ambos equipos.

Parecía que derribaban a Renota dentro del área, pero el árbitro le sacó una tarjeta amarilla por fingir. ¿Qué les parece?

Increíble la oportunidad que se pierden las Chivas en esta oportunidad.

Oribe Peralta anotó un golazo en el primer tiempo y pudo haberse convertido en héroe si hubiese concretado esta ocasión en gol.

Aguilera estuvo a punto de cometer un grave error que le cuesta un tanto a su equipo y tuvo que detener al número 10 de Chivas a cómo diera lugar.

El partido sigue de ida y vuelta y mientras tanto, uno de los éxárbitros más reconocidos, Felipe Ramos Rizo, ya detectó un par de errores gruesos del arbitraje en el Clásico Nacional.

Las Chivas iniciaron el segundo tiempo a todo vapor y no esperaron para atacar.

Mientras inicia el segundo tiempo, te presentamos esta historia de una familia futboleta que viene a apoyar al conjunto rojiblanco en el Clásico.

Te presentamos algunas imágenes del entretenido primer tiempo

MEDIO TIEMPO: CHIVAS 1, AMÉRICA 1

Termina el primer tiempo de un Clásico de Clásicos que ha dejado muchas emociones. Este partido debería estar 3-1 o 2-1 a favor del América, pero no ha tenido buena puntería y se ha tenido que conformar con el empate. Veremos si las Águilas no pagan caro por sus errores en el segundo tiempo.

El francés Jérémy Ménez metió el susto en la afición de Chivas tras este disparo que pasó cerca del arco de Cota.

Las Chivas se perdieron esta jugada clara por conducto de su número 10.

Las Chivas siguen sufriendo y ya les están "apedreando el rancho".

El duelo ha sido muy intenso y también ya se calentaron las emociones en las gradas.

MINUTO 25: CHIVAS 1, AMÉRICA 1

Tras una anotación anulada que parecía en posición legítima, Oribe Peralta recibe dentro del área se da la media vuelta y anota un tremendo gol. Su séptimo gol ante las Chivas, el quinto con la camiseta de las Águilas.

Cecilio Domínguez había puesto el gol del empate inmediatamente después del tanto de las Chivas pero el árbitro anuló la jugada. ¿Qué les parece? ¿Fue fuera de lugar?.

Así festejó el Estadio Akron tras la anotación de las Chivas.

MINUTO 21: CHIVAS 1, AMÉRICA 0

José de Jesús Godínez recibe al entrar al área y revienta el balón fuera del alcance de Agustín Marchesín.

El América siguió presionando y casi se lleva el primero al inicio del encuentro.

Al minuto 6, Rodolfo Cota casí comete un grave error y se le mete un disparo que parecía menos complicado.

Los malos resultados del conjunto rojiblanco no han mermado en las emociones de sus aficionados, tal como lo observó el exentrenador del Galaxy, Curt Onalfo, quien se encuentra en el estadio.

Chivas @Chivas fans getting fired up for the clásico! pic.twitter.com/ORQHNlcaKG

Fuera del estadio también hay mucha gente entusiasmada.

Banda playing outside Estadio Chivas. Really good atmosphere. Prob 25-30% America fans. Good how fans from rival teams can still go to games together in Mexico and there isn’t segregation. Doesn’t happen everywhere! #ligamxeng pic.twitter.com/A9YZ4BqwMI