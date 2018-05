Con Chivas sin dinero, el entrenador está 'intranquilo'

La crisis econoómica en las Chivas, uno de los grandes del futbol mexicano, y la negativa de la directiva a pactar fichajes de renombre para el torneo Apertura 2018 tiene intranquilo a su entrenador Matías Almeyda, reveló el director deportivo del club, Francisco Gabriel De Anda.

Antes de partir de vacaciones, Almeyda dejó una lista con nombres de los jugadores que le hubieran gustado como refuerzos del plantel.

Con ninguno de ellos se ha concretado un acuerdo, en medio de una crisis económica que enfrenta el Rebaño Sagrado, cuya dirigencia decidió apostarle al talento de su cantera en vez de cortejar a algún jugador cotizado durante el mercado de verano.





En esa lista, de acuerdo con el dirigente, se encontraban los nombres de Javier Aquino, Jorge Torres Nilo y José Madueña, entre otros.

"Es complicado que se pueda llevar a cabo en su totalidad y él lo entiende, creo que cualquier entrenador lo entiende", dijo De Anda.

"Se han burlado (los aficionados) por el tema de la consolidación financiera de Chivas pero es algo real, a mí se me dijo y acepté, no llegué pidiendo cheques en blanco, pero aun así no habrá pretextos, el plantel que inicie tendrá los mismos objetivos que el más reforzado".

De Anda, quien asumió su cargo recién en marzo, dijo que había charlado con el entrenador de Tigres sobre la posibilidad de ceder a Torres Nilo y Aquino.

La respuesta fue negativa, igual que la proporcionada por Cruz Azul en el caso de Madueña.

Chivas no ha fichado a ningún jugador hasta el momento y ya perdió al portero Rodolfo Cota, a quien se le venció el préstamo sin llegar a un acuerdo para extenderlo.





"Está inquieto Matías, hablé con él y me dijo 'no estoy del todo convencido con el tema del plantel'", admitió De Anda. "Yo le dije 'qué bueno que me lo digas' y lo único que le voy a pedir es que cuando inicie el torneo, si él acepta el plantel, tenderemos que estar todos comprometidos".

Almeyda, quien está en Ucrania porque colaborará con un canal televisivo de su país en la transmisión de la final de la Liga de Campeones, rescató a Chivas de la zona de descenso y les dio el título del Clausura 2017 y de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2018, además de otro par de cetros en la Copa MX.

"Él le cambió la cara a Chivas, lo sacó de zona de descenso porque estaba decidido a hacerlo y yo necesito esa versión de él, que sea arriesgado, ilusionado y comprometido", dijo De Anda.

Aunque este año Chivas se coronó en la CONCACAF por primera vez desde 1962, en la liga dio un paso atrás y terminó entre los colistas. Al término del torneo, Almeyda habló de la necesidad de apuntalar al equipo para recuperar el protagonismo perdido, algo que, al menos través de fichajes no va a ocurrir.

De Anda no dijo qué posibilidades percibe de que Almeyda continúe como estratega del club.

"Yo espero escuchar a Matías que me diga 'vamos para adelante con el plantel que tenemos'", afirmó De Anda. "Un plazo o un ultimátum no ha existido de parte de Matías, hay una gran apertura entre Matías y yo. Sería irresponsable pensar que diga que el plantel no le gustó y se va. No es su estilo, está con ciertas dudas, pero falta para definir al plantel"

De Anda también informó que el club llegó ya a un acuerdo con la plantilla para pagarle los premios económicos que le adeudaban por ganar el Clausura 2017.